Kate Middleton cambia look e si conferma icona di stile. Dopo la visita ufficiale con tutta la famiglia al celebre divulgatore britannico David Attenbourough, che ha invitato i duchi e i principini nella sua residenza per una visione privata del suo documentario sull’ambiente, “A life on our planet”, la moglie di William si è recata alla Derby University per parlare con gli studenti e capire come la pandemia abbia influito sulla salute mentale.

La duchessa ha scelto un look molto sobrio per l’occasione. Nel dettaglio un cappotto a scacchi, dalle tonalità beige, molto pratico e versatile firmato Massimo Dutti. Costo? 249 sterline, ossia circa 273 euro. Poi un paio di pantaloni neri a sigaretta e sopra un maglioncino celeste in cashmere, sempre di Massimo Dutti, da 130 euro circa che esalta il vitino stretto. (Continua dopo la foto)















A impreziosire l’outfit dai prezzi contenuti della duchessa, le décolleté di Gianvito Rossi, classiche e molto amate da Lady Middleton che porta al collo la catenina con le iniziali dei suoi tre figli, George, Charlotte e Louis. I tre principini tra l’altro sono stati i veri protagonisti di questi primi giorni di ottobre perché hanno intervistato Sir David Attemborough parlando per la prima volta in pubblico. (Continua dopo la foto)















Ma a parte l’outfit, che come ogni volta viene passato allo scanner, a catturare l’attenzione di tutti è stato il cambio look di Kate Middleton. La duchessa, che ha ascoltato come il virus ha influenzato la vita universitaria dei giovani e se, in qualche modo, ha avuto su di loro qualche conseguenza psicologica, ha sfoggiato un nuovo colore di capelli. (Continua dopo foto e post)











Ora Kate Middleton porta i capelli di un colore molto più chiaro del suo naturale. Praticamente sta diventato bionda: un bel cambiamento. E alla visita all’università ha mostrato anche una nuova acconciatura giovanile che le sta d’incanto. Non c’è niente da fare: la moglie di William non manca un colpo e si conferma icona di stile.

