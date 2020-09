Arriva un altro royal baby! La principessa è incinta: l’annuncio ufficiale di Buckingham Palace

E alla fine i rumor sulla gravidanza avevano ragione: la principessa è in dolce attesa e aspetta il suo primo figlio. A qualche giorno dalla voce bomba, ecco arrivare l’ufficialità tramite un post pubblicato su Instagram dalla futura mamma. Un post inequivocabile con due foto: una affianco al marito e una in cui insieme tengono in mano un paio di minuscole scarpette da neonato a forma di orsetto. Poi la didascalia: “Siamo così eccitati per l’inizio del 2021”.

Il gossip è esploso pochi giorni fa. Gli scommettitori britannici erano certi che entro la fine del 2020 ci sarebbe stato un lieto annuncio, che alla fine è arrivato: la principessa Eugenia di York, secondogenita del Principe Andrea e Sarah Ferguson e sorella di Beatrice, aspetta un bimbo dal marito Jack Brooksbank. (Continua dopo la foto)















Dopo il matrimonio celebrato a ottobre 2018, la principessa è in dolce attesa. La notizia era stata lanciata in anteprima dal magazine New Idea, secondo cui Eugenia era incinta di 4 mesi. Il magazine New Idea aveva avuto la conferma della gravidanza da una fonte vicina alla principessa e ll’esperto di questioni reali Philip Dampier aveva subito commentato il rumor bomba. (Continua dopo la foto)















“Sarebbe una notizia straordinaria per i Reali se Eugenia fosse davvero incinta – aveva rivelato Dampier – La Regina e suo marito sarebbero felici di avere un altro pronipote, la cui nascita diventerebbe il più bel regalo per i 100 anni del Principe Filippo”. Ora è ufficiale: a quasi 2anni dalle nozze celebrate il 12 ottobre 2018 nel castello di Windsor Eugenia e Jack Brooksbank hanno fatto sapere che diventeranno genitori a “inizio 2021”. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Jack and I are so excited for early 2021….👶🏻 Un post condiviso da Princess Eugenie (@princesseugenie) in data: 25 Set 2020 alle ore 1:18 PDT



Nessuna conferma, almeno per il momento, sul sesso del figlio della coppia ma nel frattempo il post è stato rilanciato su Instagram dall’account ufficiale della royal family: “I genitori, la regina e il duca di Edimburgo sono deliziati dalla notizia, scrive in una nota ufficiale Buckingham Palace, utilizzando la formula standard. Notizia, questa dell’arrivo di un nuovo royal baby, che ovviamente sta facendo il giro del mondo.

“Piena di gioia”: è incinta! L’attrice al settimo cielo: aspetta il suo primo figlio