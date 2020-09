Siamo abituati alle critiche feroci destinate a Meghan Markle che, anche se da mesi si è trasferita negli Stati Uniti con il marito Harry e il figlioletto, continua a essere bersagliata dalla stampa. Fa quindi caso che invece questa volta sia finita nel mirino la cognata, Kate Middleton.

Rispetto alla ex duchessa di Sussex, la duchessa di Cambridge e moglie di William ha un comportamento più consono alle regole di corte, ma in casi eccezionali, anche lei può commettere qualche errore. E proprio uno di questi ha fatto infuriare l’opinione pubblica della capitale inglese. È stato un gesto assai banale in realtà a innescare una polemica silenziosa ma pungente, come riporta Il Giornale. Banale sì, in generale però. Perché in questa situazione di protocolli e nuove regole da rispettare per via dell’emergenza sanitaria nulla va dato per scontato. Anche se si è reali. (Continua dopo la foto)















Cosa ha fatto di tanto grave Kate Middleton? Ha accompagnato i figli a scuola anche se non poteva farlo, Anche nel Regno Unito la prima campanella è già suonata e si guarda con apprensione al ritorno tra i banchi di scuola, tra mascherine e obbligo di distanziamento sociale. E come tutti i bambini inglesi, anche Charlotte e George sono tornati a studiare, dopo che sono stati costretti a una didattica online. (Continua dopo la foto)















Lunedì scorso i principini sono rientrati alla Thomas’s Battersa School ma non c’erano fotografi a immortalarli come sempre. Quest’anno, per evitare assembramenti, la stampa non è stata invitata al primo giorno dei piccoli eredi. Ma non è finita qui: le norme anti-Covid impongono un ligio rispetto delle regole, come quella per cui i genitori non possono accompagnare i figli dentro l’istituto. I piccoli devo restare ai cancelli e lì verranno accolti dalle maestre. (Continua dopo le foto)











La duchessa invece, in barba alle regole, ha accompagnato Baby George e Charlotte, fin dentro l’aula, facendo indignare molti genitori. Chi ha riportato l’accaduto ha affermato che la duchessa ha avuto un “trattamento privilegiato” e che ha infranto “una regola base imposta dal governo”. La Nichol, giornalista ed esperta di corte, ha giustificato il gesto della Middleton affermando che tutti “hanno avuto un anno difficile. Ed è lecito essere preoccupati per i propri figli”. E che li ha accompagnati in classe solo per regalare loro un momento di spensieratezza..

