Affronto! Harry, compleanno con sorpresa (amara): il gesto di William e Kate Middleton

Com’è noto il principe Harry ha una nuova vita negli Usa. Si è trasferito dapprima in Canada e poi in California con la moglie Meghan Markle e il figlioletto Archie rinunciando così allo status di membro della famiglia reale. La ‘Megxit’ è stata definita e, ovviamente, una decisione tanto estrema non poteva non creare scompiglio e malumori a corte.

Tanto più che, sostengono i beninformati, i rapporti col fratello William non erano già per nulla idilliaci. E, da che erano inseparabili, anche con la cognata Kate Middleton dopo l'arrivo dell'ex attrice di Suits si sono fatti più tesi. Come se tutta questa tensione questo non bastasse, a peggiorare la situazione ci sarebbe stata anche la biografia-scandalo, "Finding freedom" sui pesanti retroscena dietro ogni riunione familiare.















Ma oggi, 15 settembre, è il compleanno del secondogenito del principe Carlo e la compianta Lady Diana e, quantomeno via social, gli auguri da Palazzo sono arrivati. Harry compie 36 anni e sta trascorrendo questo giorno con la sua Meghan, lontano dalla sua famiglia. Auguri social, si diceva: i duchi di Cambridge hanno scelto una foto che è stata subito 'interpretata'.















La foto di auguri pubblicata su Instagram da William e Kate nasconderebbe un significato profondo e potrebbe umiliare Meghan visto che la esclude. Nello scatto ecco Harry, William e Kate che corrono insieme a una manifestazione sportiva. Harry è quasi al traguardo e tutti hanno in volto un'espressione divertita. "Auguriamo un felicissimo compleanno al principe", si legge nel post.









Visualizza questo post su Instagram Wishing a very happy birthday to Prince Harry today! 🎂🎈 Un post condiviso da Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal) in data: 15 Set 2020 alle ore 12:01 PDT



Come a ricordare i tempi in cui i tre erano inseparabili e affiatati, prima che Meghan rovinasse tutto. Anche la Regina Elisabetta ha omaggiato il nipote via social con un’immagine che vede nonna e nipote chiacchierare amabilmente. Era il 2017 e Meghan Markle era ancora lontana. Se la sarà presa o si sarà ormai abituata?

