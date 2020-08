Non ci ha messo molto tempo Meghan Markle a imporsi come nuova icona di stile ma ora, dopo il matrimonio con Harry, un figlio e soprattutto il trasferimento di tutta la famiglia negli Usa che ha fatto tanto scalpore, è più difficile se non impossibile intercettarla. Ma, colpo di scena, nei giorni scorsi è riapparsa a sorpresa e ha lasciato tutti di stucco.

Intanto perché la ex duchessa di Sussex non si era mai vista prima con quel look comodo e da tempo non sfoggiava anche un’espressione più che radiosa. E poi perché nella stessa occasione ha mostrato il cortile della nuova casa a Montecito, California, dove lei e il principe Harry hanno traslocato. Il tutto è stato ripreso proprio dal marito, che ha ripreso Meghan durante una chiacchierata con Gloria Steinem, scrittrice e icona del femminismo. (Continua dopo la foto)















Meghan Markle sfoggia un look inedito, lontano anni luce dai tubini super griffati indossati nelle ingessate occasioni di corte. Ovvero cappello di paglia e abiti comodi: una semplice t-shirt bianca, pantaloni ampi firmati Anine Bing e sandali senza l’ombra del tacco.Nella chiacchierata con la Steinem le due parlano di femminismo mentre spuntano anche i cani della coppia, Guy e Pula, che si prendono subito la scena. (Continua dopo la foto)















Con Gloria Steinem, Meghan affronta anche le tematiche del voto in vista delle elezioni di novembre: “La gente dimentica quanto donne come te si sono battute per portarci dove siamo adesso”, dice la moglie di Harry. E la sua interlocutrice: “Se non voti, non esisti”. “È bello vederti a casa”, le dice poi la scrittrice e, a proposito di casa, dopo il video in cui si vedevano solo le finestre ora ecco altri dettagli. (Continua dopo foto e post)











Si tratta di una magione costata milioni di dollari e acquistata dalla coppia con l’aiuto di Carlo e di un mutuo che ora Harry e Meghan dovranno ripagare. La proprietà, oltre a numerose stanze, comprende anche un gigantesco parco. E come detto, proprio nel giardino della villa si è svolta la conversazione con Gloria Steinem pubblicata poi sui canali social di Makers Woman.

È finita. La coppia di Amici si è detta addio: “Non stiamo più insieme”