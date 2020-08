L’indiscrezione sulla regina Elisabetta II corre veloci tra le strade di Londra. Ed è una di quelle notizie che scotta. La sovrana sarebbe prossima a lasciare l’onere degli impegni ufficiali al principe Carlo, mantenendo però la corona. Non un’abdicazione vera e propria ma un graduale passaggio di testimone in favore del primogenito.

Le voci sono sempre più frequenti, soprattutto da quando a marzo la regina ha smesso di mostrarsi in pubblico in seguito allo scoppio della pandemia di coronavirus. Secondo Closer Weekly, un settimanale britannico che ha citato una fonte interna a Buckingham Palace rimasta ovviamente anonima, la regina starebbe pensando di ritirarsi "più prima che poi", e Carlo "ha già preso in mano molti impegni ufficiali e, da quando ha sposato Camilla Parker Bowles, è diventato molto più sicuro di sé". A confermare la notizia ci ha pensato anche Antonio Caprarica, storico inviato a Londra per anni al Tg1 e autore di numerosi libri.















"Sua maestà Regina Elisabetta attiverà l'atto di Reggenza. Lo avevo detto e sta accadendo in queste ore. In pratica conserverà solo la corona e passerà tutto a Carlo, non è un'abdicazione", ha detto il giornalista ed esperto della corona inglese. L'ex inviato del Tg1 ha racconta per filo e per segno quello che sta accadendo a Londra in queste ore in esclusiva a Libero. "Elisabetta non è morta. Sta bene. È viva e vegeta, Filippo pure. Lo davano per morto, ma non è affatto così", ha rivelato al quotidiano.















"Il principe Filippo, dopo aver festeggiato i suoi 99 anni, si è reso conto di non avere più la stessa energia di un tempo e sa di doversi prendere cura di sé. Sa che i suoi giorni sono contati ed è determinato a spendere al meglio il tempo con sua moglie", aveva infatti spiegato la fonte a Closer Weekly.









“La regina può essere vista come severa da molti, ma col passare degli anni è diventata più cordiale. Lei e Filippo pensano che la loro famiglia è il più grande risultato ottenuto”, aveva detto la fonte al settimanale britannico. Insomma, The Queen si ritira a vita privata, conserva la Corona, e si occuperà di suo marito Filippo (che ha quasi 100 anni).

