Meghan Markle, compleanno amaro: la decisione drastica della regina

Il 4 agosto Meghan Markle compie 39 anni. Una giornata speciale che probabilmente trascorrerà con marito e figlio a Beverly Hills, dove ha affittato una villa da 18 milioni di euro su consiglio di una casa amica di Meghan, Ophra Winfrey. Ci sarà una torta per lei, magari vegana, e anche qualche regalino che il suo bambino avrà preparato con la nonna Doria Ragland, che si è trasferita da poco da loro.

Ma che sta succedendo a Londra, nel giorno del compleanno della moglie di Harry? Sono già arrivati i primi auguri, ma abbastanza freddi, su Instagram. Prima quelli della famiglia reale che pubblica una foto del 2018 della Regina e di Meghan con la frase “Augurando alla duchessa del Sussex un buon compleanno” e poi quelli del principe Carlo e Camilla e dei duchi di Cambridge. (Continua dopo la foto)















E ora un’altra domanda: come verrà festeggiato il compleanno della Markle a Londra? A quanto pare la Regina avrebbe fatto una scelta radicale, snobbando totalmente questa data così importante per Meghan e Harry. Il 4 agosto infatti le campane di Westminster non onoreranno la duchessa, come da tradizione. A spingere la Sovrana a prendere questa decisione sarebbero stati diversi fattori. (Continua dopo la foto)















Prima di tutto il rifiuto della coppia di tornare nel Regno Unito per trascorrere qualche mese a Balmoral. Il secondogenito di Diana e l’ex attrice hanno declinato l’invito e da mesi non vedrebbero la famiglia reale e questa situazione che avrebbe danneggiato i rapporti con la Regina e peggiorato quella, già molto tesa, con Kate Middleton e William. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Happy Birthday to The Duchess of Sussex! 🎈 📸 PA Un post condiviso da Clarence House (@clarencehouse) in data: 4 Ago 2020 alle ore 12:59 PDT



E che dire, poi, dell’imminente uscita di Finding Freedom, la biografia di Harry e Meghan scritta da due corrispondenti reali che raccontano la Megxit. Il libro, a cui la coppia dice di non aver contribuito, verrà pubblicato l’11 agosto negli Stati Uniti e il 27 in Italia. Nelle ultime settimane sono trapelate già alcune indiscrezioni e parti della biografia in cui vengono svelati i segreti dell’addio dei Sussex alla famiglia reale e la scelta di raccontarli non è piaciuta alla Regina Elisabetta, da sempre molto riservata sulle questioni di famiglia.

