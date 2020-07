Niente velo e abito al ginocchio per la sposa: nozze a sorpresa per la coppia super vip

Fino a poco fa si pensava che il primo e unico royal wedding di questo anno strano, contrassegnato dall’emergenza sanitaria, fosse quello della principessa Beatrice di York. La nipote della regina Elisabetta è convolata a nozze con Edoardo Mapelli Mozzi in gran segreto. Dopo essere stata costretta a rimandare le nozze programmate lo scorso 29 maggio, la figlia del principe Andrea e di Sarah Ferguson ha finalmente pronunciato il fatidico sì alla Royal Chapel of All Saints, diventando la moglie dell’imprenditore di origini italiane.

La cerimonia si è tenuta al Castello di Windsor, nella Royal Chapel di All Saints, nella Royal Lodge lo scorso 17 luglio. Un matrimonio in forma ristretta, con pochissimi invitati e senza fanfare, ma sono stati intonati alcuni canti. Erano presenti appena una ventina di ospiti, ma solo la regina e il principe Filippo sono stati inclusi nei ritratti ufficiali. (Continua dopo la foto)



















Ma come anticipato, dopo quello di Beatrice di York ecco un secondo royal wedding. A essere diventati marito e moglie sono stati Eleonore von Habsburg, la nipote dell’ultimo imperatore d’Austria, e il pilota automobilistico belga Jérôme d’Ambrosio. Anche in questo caso un matrimonio a sorpresa ma decisamente più ‘alternativo’ e fuori dagli schemi rispetto a quello della sorella di Eugenie e cugina di William e Harry d’Inghilterra. (Continua dopo la foto)















Gli sposi, che si sono conosciuti per caso 3 anni fa, mentre si trovavano a bordo di un volo Londra-Nizza e da allora non si sono mai più lasciati, hanno pronunciato il fatidico sì il 20 luglio scorso e, sebbene sognassero un matrimonio da favola in chiesa con centinaia di invitati aristocratici, si sono accontentati di una cerimonia civile più intima celebrata a Monaco. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram 20.07.2020 ♾ 📸 @luc_castel Un post condiviso da Eleonore (@eleonorehabsburg) in data: 21 Lug 2020 alle ore 10:22 PDT



I festeggiamenti sono continuati con pochi amici e parenti e, come mostrano le foto delle nozze, l’arciduchessa ha detto no ai classici abiti lunghi, pomposi con tulle, pizzo e dettagli preziosi. Per il suo giorno speciale ha optato per un tubino total white di Carolina Herrera con gonna al ginocchio e scollo a barca decorato con una cascata di ruches. Ha inoltre rinunciato al classico velo, optando per una più sbarazzina veletta applicata su un sofisticato mezzo raccolto.

Beatrice di York, nozze segrete e indimenticabili: il regalo della regina passa alla storia