Meghan Markle, addio look da duchessa! Per la prima volta si presenta così: foto

Ormai Harry e Meghan Markle hanno una nuova vita. Mesi fa l’addio alla royal family e il trasferimento in Canada, poi le valigie per la California. Hanno trascorso la quarantena nella loro enorme villa di Los Angeles e a parte qualche videochat e quando sono stati paparazzati in strada mentre si davano al volontariato è tanto che gli ex duchi di Sussex non si lasciano vedere in pubblico.

Le voci, invece, non si sono mai arrestate. Tra le ultimissime, quella per cui Harry ci starebbe ripensando. I tabloid britannici sono pronti a giurare che si sia già stancato del tutto della vita americana. Mentre Meghan è sempre più convinta di restare lì, tra i due potrebbero essere nate delle incomprensioni. Il magazine inglese ‘New Idea’ ha addirittura riferito che Harry ha telefonato a Kate Middleton chiedendole il suo aiuto. (Continua dopo la foto)



















Lo scopo, sostiene sempre il magazine, è quello di ritornare in patria. Per questo Harry avrebbe pregato la cognata di favorire un incontro con il padre e il fratello. Anche il libro ‘Royals At War: The Inside Story of Harry and Meghan’s Shocking Split with the House of Windsor’, scritto da Andy Tillett e Dylan Howard, sostiene che principe vuole tornare a casa e che Kate è stata contattata affinché possa supportarlo in questa fase difficile della sua vita. (Continua dopo la foto)















Insomma, le acque sarebbero alquanto agitate a stare a sentire i rumor. Nel frattempo Harry e Meghan, che non hanno mai replicato a queste voci, sono tornati a mostrarsi in pubblico per la gioia dei paparazzi, che li hanno subito ‘tanati’ a Beverly Hills mentre uscivano da un Suv. Ad attirare le attenzioni, come sempre, il look dell’ex Duchessa, ben diverso da quelli a cui aveva abituato tutti. (Continua dopo foto e post)











Meghan è stata immortalata in abiti decisamente più ‘comuni’ e casual anche se non meno chic. Ha indossato un abito di lino svasato ampio e asimmetrico di Magic Linen (per alcuni maschererebbe le forme di una presunta seconda gravidanza) e un cappello di paglia a falda larga di Janessa Leone. Infine ballerine color nude, occhiali da sole grossi e scuri e una borsetta a tracolla in nero. Aveva la mascherina, proprio come Harry, ma non è stato difficile riconoscerla a colpo d’occhio. Perché anche se ha detto addio a riflettori e privilegi reali a quanto pare non ha perso la sua passione per la moda.

“Grazie…”. Benedetta Parodi e Fabio Caressa, fuga d’amore: hanno tanto da festeggiare