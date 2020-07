Dopo l’apprensione, per fortuna ormai superata, per il principe Carlo che aveva contratto il coronavirus, si era tornati a parlare del figlio della regina Elisabetta e della sua consorte Camilla Parker Bowles per la notizia di una passione che la duchessa starebbe coltivando in gran segreto da circa un anno e mezzo: Camilla si è data alla danza.

L'ha confidato lei stessa durante una di quelle video conferenze private tra amiche che durante il lockdown si sono tenute quotidianamente in tutto il mondo. Hanno parlato molto di danza ed è stato così che si è scoperto che la moglie del principe Carlo sta prendendo lezioni "segretamente". Camilla, classe 1947, si dedicherebbe a questo nuovo hobby costantemente: ogni mattina con movimenti di danza ed esercizi di pilates.



















Un segreto che nessuno si aspettava di scoprire da una videochat di amiche, dati i riflettori puntati costantemente sulla famiglia reale, e che è stato scoperto solo poche settimane fa. Ma ora, notizia freschissima, pare che Camilla, 72 anni, abbia dovuto smettere di dedicarsi a questa sua passione per via di un problema di salute.















Nulla di grave, dunque i sudditi possono tirare un sospiro di sollievo, ma abbastanza serio da costringerla a stoppare le lezioni di ballo a cui la moglie del principe Carlo si dedicava per 20 minuti ogni giorno. Lezioni sospese a causa di alcuni problemi alla schiena per la duchessa. Anche in questo caso è stata proprio lei a dare questa notizia sicuramente poco felice.











“Faccio le lezioni su Facebook – avrebbe dichiarato la Camilla Parker Bowles in un’intervista radiofonica, secondo quanto riportato dall’Express.uk – Ma poi ho fatto qualcosa di sbagliato ed è successo qualcosa alla mia schiena. Perciò ho dovuto smettere, ma non vedo l’ora di ricominciare: dopo averlo fatto ti senti così bene!”.

