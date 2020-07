Due icone, biondissime, che si sono conosciute sul set del nuovo spot Pantene per i trattamenti e balsami della linea Oro e da lì hanno avviato un sodalizio artistico diventato poi un’amicizia.

Stiamo parlando di Chiara Ferragni e Baby K, la prima influencer e imprenditrice, la seconda cantante del panorama pop rap italiano. Le due sono uscite con ”Non mi basta più”, brano che ha tutte le carte in regola per diventare uno dei tormentoni dell’estate 2020.

Il lancio della canzone è stato preceduto da alcuni post delle due sue protagoniste, tra cui uno proprio di Chiara Ferragni, che ha scherzato con la sua abituale autoironia, pubblicando un montato in cui afferma ”adorerei fare la cantante ma…” seguito da un estratto del suo documentario Unposted in cui, giovanissima, si presenta e dice ”sono un’imprenditrice digitale”. “Per sentirsi in vacanza non è necessario visitare mete esotiche, esclusive o avventurose, per fuggire dallo stress e liberarsi dai pesi della quotidianità può bastare la musica, avere accanto l’amica giusta e una buona dose di immaginazione e fantasia” si legge nella nota stampa, che spiega la nascita di questo video. (Continua a leggere dopo la foto)



















Prima del lancio del pezzo, Baby K ha disseminato sui social un po’ di indizi di quello che sembra essere un videoclip molto glamour e ora che il brano è uscito la conferma è arrivata. La celebre influencer si cimenta per la prima volta nel ruolo di cantante sfidando il marito Fedez. L’unione artistica di Baby K e di Chiara Ferragni è arrivata grazie a uno spot per Pantene, pubblicato qualche giorno fa dalle dirette interessate sui propri canali social. (Continua a leggere dopo la foto)















Ovviamente gli outfit di Chiara non sono passati inosservati. Si passa dai 1096 euro del Body Jungle di Versace, ai 1300 euro dell’abito firmato Fausto Puglisi. Le Pump di Saint Laurent costano 795 euro, poi indossa le Mule Versace da 790 euro e gli stivali di Fausto Puglisi da 500 euro. (Continua a leggere dopo la foto)









L’abito lilla, bianco panna e nero si aggira sui 1300 euro. E ancora i gioielli di Bulgari: orecchini in oro bianco 18 carati da 29.100 euro e collier della collezione ‘Serpenti’ da 310mila euro. Tra abiti, scarpe e accessori il valore degli outfit indossati da Chiara Ferragni è di ben 344.881 euro.

