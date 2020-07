Kate Middleton preoccupata per Baby George: cambiamento drastico per il primogenito

Nel Regno Unito il lockdown per l’emergenza sanitaria è arrivato con qualche settimana di ritardo rispetto al nostro Paese ma anche lì le restrizioni sono state durissime e hanno riguardato anche le scuole e le università. E anche la Royal Family, che è stata costretta a mettersi in quarantena come tutti.

William, Kate Middleton e i tre principini George, Charlotte e Louis, l'hanno trascorsa ad Anmer Hall e sicuramente i piccoli di casa avranno approfittato dell'immenso giardino per giocare all'aria aperta ma anche loro per mesi non hanno potuto frequentare gli amichetti e i compagni di scuola. Ora che le restrizioni si sono allentate, solo la piccola avrebbe potuto riprendere la scuola mentre per quanto riguarda il primogenito Kate Middleton ha intenzione di cambiare registro.























Stando a quanto riportano i tabloid britannici, i duchi di Cambridge stanno sta pensando di far lasciare la Thomas Battersea a Baby George per iscriverlo a un collegio a partire dal prossimo anno scolastico. Il motivo di questo cambiamento drastico? Il carattere del principino che da quando è nato fa sorridere il mondo intero con le sue smorfie.















Sempre stando a quanto rivelato dalla stampa, George e Charlotte avrebbero un carattere molto diverso ed è per questo che i genitori vorrebbero differenziare la loro educazione. Se da un lato la femminuccia di casa è vivace e sicura di sé, come dimostra ogni volta che appare in pubblico, il primogenito sarebbe più timido, dunque la sua natura lo renderebbe un alunno perfetto per la vita da collegio.











Un altro motivo per cui Kate Middleton sarebbe orientata verso questa decisione di far cambiare scuola a Baby George il fatto che lei stessa è stata in un college da piccola. Proprio lì ha conosciuto la migliore amica Emilia Jardine-Paterson e sa bene che si tratta di un ambiente tranquillo e protetto. Come detto, però, al momento sono indiscrezioni.

