Anche i principini tornano a farsi vedere in pubblico ora che è finito il lockdown dovuto all’emergenza sanitaria. E no, non solo i figli di William d’Inghilterra, George, Charlotte e Louis, che qualche giorno fa sono stati immortalati da mamma Kate Middleton per festeggiare una doppia ricorrenza. Ovvero il compleanno e la festa del papà, che nel Regno Unito cade con qualche mese di ritardo rispetto al nostro Paese.

Ora anche i piccoli Jacques e Gabriella, figli del principe Alberto di Monaco e la splendida Charlene hanno fatto un’apparizione pubblica dopo tanto tempo e sono stati proprio i gemellini i veri protagonisti dei festeggiamenti per Saint Jean . Si sono svolti lo scorso 23 giugno e per l’occasione la famiglia reale ha fatto il suo ritorno sul balcone di Palazzo Grimaldi. Era già apparsa al completo in pubblico qualche giorno fa ma lo aveva fatto per visitare un ristorante. (Continua dopo la foto)















Al primo evento ufficiale post quarantena, il principe Alberto è apparso in splendida forma, nonostante nei mesi scorsi abbia combattuto contro il Covid-19; la moglie Charlene ha lasciato tutti senza parole con il suo look total black, al quale ha aggiunto un tocco di colore con il rossetto rosso, ma a rubare la scena a tutti sono stati i principini Jacques e Gabriella. (Continua dopo la foto)















I gemellini, che il prossimo dicembre soffieranno su 6 candeline, si sono affacciati al balcone con mamma e papà e gli applausi, le smorfie e gli sbadigli hanno catturato l’attenzione di tutti. Adorabili a dir poco: Jacques con indosso una camicia bianca e un’elegantissima giacca nera e Gabriella con un abitino bianco con dei grossi volant sulle maniche e in testa un cerchietto decorato con un pomposo fiocco laterale in tinta. (Continua dopo le foto)















Anche a voi il broncio di un tenerissimo Jacques ha ricordato quello memorabile di Baby George al Trooping the colour 2019 sul balcone di Buckingham Palace? Tutti impazziti per la bellezza e le espressioni non proprio divertite dei principini gemelli. Da sempre incantevoli, più crescono, più diventano belli e anche a guardare queste nuove fotografie è impossibile non soffermarsi sulla straordinaria somiglianza con mamma Charlene.

