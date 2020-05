Morta all’improvviso e a soli 31 anni la principessa Maria Galitzine. La notizia del decesso, confermata dal marito, è stata diffusa dai media nelle ultime ore ma la discendente dell’ultimo imperatore d’Austria e figlia dell’arciduchessa Maria Anna d’Austria e del principe Pierre Galitzine è morta improvvisamente per un aneurisma aortico una settimana fa circa, il 4 maggio scorso.

Il decesso è avvenuto a Houston, in Texas, negli Stati Uniti, dove la principessa si era trasferita e viveva. Anche i funerali si sono già svolti. Sono stati celebrati in forma strettamente privata sempre a Houston. Oltre ai genitori, le sorelle e il marito, lascia anche un figlio piccolo, Maxim. Maria Galitzine aveva scelto di stabilirsi e fare carriera negli Usa, dove aveva trovato la sua strada nel settore della moda.

























Quarta dei 6 figli dell'arciduchessa Maria Anna d'Austria, Maria era nata a Lussemburgo e aveva poi vissuto in Russia, a Mosca, dove si era diplomata alla scuola tedesca. Da lì il trasferimento in Belgio e la laurea in arte e design, per poi lavorare prima a Bruxelles, poi a Chicago e infine a Houston dove si era specializzata in interior design.















Come detto Maria, che ha alle spalle una famiglia nobile di grande importanza, quella degli Asburgo, guidata dai bisnonni Carlo I, ultimo imperatore d'Austria e la consorte Zita di Borbone Parma, a Houston aveva trovato la sua strada nel settore della moda e in particolare negli abiti da sposa ma soprattutto aveva trovato l'amore.











Maria Galitzine si era sposata con lo chef Rishi Hoop Singh in una cerimonia civile organizzata nella proprietà dei suoi genitori nel settembre 2017. Da lui aveva avuto anche un figlio, Maxim, che oggi ha 2 anni. Poi, a soli 31 anni, la morte improvvisa per un aneurisma dell’aorta toracica che trasforma la vita di questa giovane donna in una favola triste.

