Kate Middleton, mai la lingerie in vista: svelati i suoi trucchetti per nasconderla

Kate Middleton, è cosa nota, è una regina di stile. Anche con gli abiti riciclati, diventati ormai un suo marchio di fabbrica, riesce a essere sempre impeccabile. Perfetta agli eventi pubblici, quando il dress code è super elegante, ma anche nelle occasioni in cui il look è decisamente più casual, come durante i viaggi o anche per mostrarsi in casa con i figli.

Ma anche la duchessa di Cambridge ha i suoi segreti. Per esempio: vi siete mai chiesti perché nei look di Kate Middleton, persino in quelli in cui le delicate trasparenze su spalle e décolleté sono protagoniste, la lingerie non faccia mai capolino? Fa strano perché a volte in alcuni abiti è davvero difficile nascondere anche una bretellina del reggiseno, senza contare che basta un movimento brusco per far spuntare anche solo un lembo.

























Ma finora non è mai successo, anche perché considerando che ogni look della moglie di William, così come per ogni membro della famiglia reale, è sottoposto al microscopio dei media se si notasse la biancheria intima ce ne saremmo accorti. Ricordate? Qualche mese fa è accaduto a Meghan Markle: dalla sua maglia a collo alto molto aderente è spuntato il reggiseno.















Com'è possibile, allora, che in tanti anni Kate Middleton è riuscita a non fare mai questo 'passo falso' vietatissimo dal protocollo reale? "La biancheria intima e i reggiseni sono anche considerati abbigliamento privato, e per i reali semplicemente non è buon costume metterlo in mostra", ha spiegato Myka Meier al Sun. L'esperta di stile ha poi svelato i trucchetti della duchessa.











Due le opzioni: la prima riguarda la cucitura del reggiseno all’interno dell’abito, così da farlo scomparire alla vista, comprese le antiestetiche bretelline, senza però rinunciare al giusto sostegno. La seconda è il cosiddetto shapewear, l’intimo modellante, effetto seconda pelle sul corpo. In questo caso l’underwear segue le forme della silhouette alla perfezione, replicando persino l’esatto colore della pelle.

