Il principe William e Kate Middleton sono sicuramente i membri tra i più amati della royal family, Affiatatissimi, hanno da poco festeggiato il nono anniversario di matrimonio e con i piccoli George, Charlotte e Louis che crescono a vista d’occhio e a ogni nuova foto o video fanno impazzire i sudditi.

In questi anni William ha instaurato un buon rapporto di complicità anche con i parenti della moglie e in particolare con il padre di quest’ultima, che sembrerebbe stimare moltissimo il genero. Secondo l’autrice reale Katie Nicholl, il marito di Kate si divertirebbe a scherzare con Michael Middleton, imitando ad esempio le voci degli steward delle compagnie aeree. Insomma, una grande sintonia tra i due. Al punto che, stando ad alcune indiscrezioni, il primogenito di Lady Diana lo chiamerebbe amichevolmente con il diminutivo di “Mike” o addirittura di “papà”. (Continua dopo la foto)

























Ma d’altronde William ha sempre dichiarato di trovarsi benissimo con la famiglia di Kate, in cui ha ritrovato quell’armonia mai avuta nella sua, dovendosi destreggiare tra la tragica morte della madre e i mille impegni del padre. Ma a proposito di padre, quel gesto di chiamare il suocero ‘papà’ non sarebbe andato giù al principe Carlo. Preso dalla gelosia e col cuore spezzato, lo avrebbe considerato una forma di umiliazione. (Continua dopo la foto)















Sicuramente non era intenzione di William offendere il suo padre biologico. E altrettanto sicuramente non voleva certo alzare un così grande polverone. Perché dopo questa voce in molti ora si chiedono se questo nomignolo possa ulteriormente incrinare i rapporti con la famiglia di Kate e se Wiliam riuscirà a farsi perdonare da suo padre che pare se la sia presa e non poco. (Continua dopo le foto)











Il rapporto di William con il principe Carlo non è mai stato caratterizzato da grandi slanci di affetto. Tanto per fare un esempio, durante una vecchia conversazione con alcuni amici, Carlo si era lamentato di non riuscire mai a passare del tempo con i nipoti perché “i nonni materni li avrebbero ‘sequestrati”. La domanda ora è: dopo l’uscita di scena di Harry, che ora vive a Los Angeles con moglie e figlio, anche il rapporto tra William e Carlo potrebbe essere a rischio?

