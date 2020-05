Meghan Markle, una festa della mamma speciale grazie a Harry: l’ha sorpresa così

Dopo aver detto addio alla royal family, Meghan Markle si è trasferita con il marito Harry e il piccolo Archie a Los Angeles ed è qui che sta passando questo periodo difficile legato all’emergenza sanitaria. Sempre in California ha da poco festeggiato il primo compleanno del suo bambino e per l’occasione l’ha mostrato al mondo intero attraverso un adorabile video social in cui lei appare in versione “casalinga” con pantaloncini e camicia di jeans, mentre il figlio sempre più simile al papà.

La coppia ha condiviso le nuove immagini di Archie da Capodanno scorso tramite l'account Instagram Save With Stories di Save The Children. Archie, che ha i colori chiari come papà, è ripreso insieme a Meghan che gli legge un libro, Duck Rabbit, mentre in sottofondo si sente ridere Harry.

























Succedeva tutto il 6 maggio scorso, giorno del compleanno dell'erede di Harry e dell'ex attrice di Suits. Pochi giorni dopo, poi, un'altra ricorrenza: la festa della mamma. La seconda per Meghan, che nel 2019 aveva partorito da pochissimi giorni, dunque era impegnatissima nel suo nuovo ruolo di madre. Ma quest'anno è stato diverso e, nonostante l'isolamento forzato, Harry ha fatto il possibile per rendere la giornata davvero speciale.















E Meghan si è lasciata viziare dal suo uomo, che ha voluto regalarle un buongiorno speciale, con la colazione sia a letto. A rivelarlo è stato Grant Harrold, ex maggiordomo del principe Carlo ed esperto di etichetta e reali inglesi: "Sono sicuro che Archie, con l'aiuto di suo papà, possa viziare Meghan come spero siano oggi viziate tutte le mamme d'America".











L’esperto ha anche spiegato come Meghan Markle abbia avuto modo di festeggiare anche sua madre: “Meghan è molto unita a sua madre, ma a causa del distanziamento sociale i Sussex non possono incontrare Doria Ragland di persona. È molto probabile, dunque, che come tante altre famiglie ripieghino su Zoom, Skype o su una chiamata fatta con FaceTime”, ha continuato Harrold suggerendo dunque l’idea di una videochiamata a Doria dopo la colazione a letto.

