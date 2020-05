Benvenuto a un altro royal baby europeo: l’ultimo nato circa un anno fa era stato Archie, primogenito del principe Harry e Meghan Markle. È venuto al mondo il primo figlio dell’erede al trono del Lussemburgo, Guillaume, 38 anni, e della moglie Stephanie, 36 anni, granduchi del Lussemburgo. Il piccolo è nato domenica 10 maggio, è nato dopo 7 anni di matrimonio e il nome scelto è Charles Jean Philippe Joseph Marie Guillaume.

L’annuncio è arrivato anche sui canali social. Come riporta Io Donna, il neo papà Guillaume, ovviamente al settimo cielo, ha dato la lieta notizia fuori dall’ospedale, mentre i nonni, il granduca Henri e sua moglie Maria Teresa, hanno visto il loro quinto nipotino su Zoom dal Palazzo granducale come mostrano le tenerissime immagini condivise sull’account Instagram ufficiale del Granducato. (Continua dopo la foto)

























Il principe Guillaume è il figlio maggiore del Granduca Henri e di sua moglie Maria Teresa e succederà al padre. Ha sposato la contessa Stephanie de Lannoy, una aristocratica di origine belga, nell’ottobre del 2012, e ora ha dato il benvenuto al suo primo erede. Secondo le prime informazioni ufficiali, il piccolo e sua madre sono in perfetta salute. (Continua dopo la foto)















Charles misura 50 cm, pesa 3,1 chili e su Instagram è già stata postata una sua foto. Nell’immagine si vede il bambino mostrato in videochat ai nonni Maria Teresa e Henri di Lussemburgo: “Questo pomeriggio il tempo si è fermato al castello di Berg – si legge nella didascalia foto – Durante una videochiamata il Granduca e la Granduchessa hanno avuto la gioia immensa di incontrare per la prima volta il nipote: il Principe Carlo”. (Continua dopo foto e post)











Il post, nemmeno a dirlo, ha totalizzato migliaia di “Mi piace” e tantissimi commenti entusiasti dei sudditi lussemburghesi. E così Charles Jean Philippe Joseph Marie Guillaume è il primo royal baby europeo nato in piena epoca coronavirus. “I nostri compatrioti – ha dichiarato Guillaume poche ore dopo la nascita di suo figlio – attendevano questo momento da molto tempo, come noi (…) specialmente in tempi così difficili per il nostro Paese (…) nei quali le famiglie sono separate a causa del lockdown. Auguro a tutti la stessa felicità che siamo riusciti a condividere stamattina”.

Un chiaro dito medio alla mamma. Ecografia con sfottò per la bella cantante: la figlia la saluta così…