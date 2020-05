Ecco Archie! 1 anno oggi, il figlio di Harry e Meghan Markle è sempre più uguale a papà

Buon compleanno piccolo Archie: il figlio di Harry e Meghan Markle compie 1 anno. E la prima candelina del bimbo, che non è altezza reale né ha altri titoli concessi per nascita dalla bisnonna, la spegne a Los Angeles, dove i genitori si sono trasferiti dopo lo strappo con la royal family. Ma in occasione di questa giornata di festa, i dissapori tra gli ex duchi di Sussex e la famiglia reale possono ritenersi superati. Quantomeno messi in stand by.

“Tregua” per il piccolo Archie: la famiglia è tornata unita negli auguri al primogenito Harry e Meghan. “Auguriamo ad Archie un felicissimo primo compleanno”, hanno scritto Kate Middleton e il principe William, pubblicando sul proprio profilo Instagram la foto scattata dopo il battesimo del nipotino. A ruota sono arrivati gli auguri di ‘nonno Galles’ e della regina Elisabetta. (Continua dopo la foto)

























Anche il principe Carlo ha voluto fare gli auguri al nipotino con uno scatto rubato al giorno del suo battesimo: “Un gran buon compleanno ad Archie, che compie un anno oggi. Questa foto di Archie e di suo nonno è stata scattata subito dopo il suo battesimo, a luglio 2019”, è la didascalia lasciata al post apparso sul profilo di Clarence House che ha di poco anticipato quello firmato dalla sovrana. (Continua dopo la foto)















“Buon compleanno ad Archie Harrison Mountbatten-Windsor, che oggi celebra il suo primo anno”, è stato scritto sul canale social della regina Elisabetta II insieme ad alcune emoticon. Ma quello che tutti aspettavano con trepidazione era vedere il piccolo Archie oggi. O meglio, rivedere anche perché l’ultima foto risale allo scorso Capodanno, quando i Sussex avevano diffuso una foto che ritraeva il piccolo in braccio al padre, a Vancouver. (Continua dopo foto e post)













Ora Harry, Meghan Markle e Archie si sono trasferiti a Los Angeles ed ecco finalmente le immagini attuali del festeggiato del giorno. La coppia ha condiviso un video del figlio tramite l’account Instagram Save With Stories di Save The Children. Archie, che ha i colori chiari come papà, è ripreso insieme a Meghan che gli legge un libro, Duck Rabbit, mentre in sottofondo si sente ridere Harry. Non è bellissimo?

