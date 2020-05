“Fissata”. Meghan Markle, il cameraman rivela la sua strana ossessione: “Assolutamente vietato”

Da quando Meghan Markle è entrata nella famiglia reale, fin dai tempi del fidanzamento con il principe Harry, ha sempre avuto le idee chiare. E, a quanto pare, lo ha fatto capire anche a tutti, ancor prima di diventare la moglie del principe Harry, sposato il 19 maggio 2018, e con il quale in agosto pubblicherà un memoir esplosivo, Finding freedom per Harper & Collins.

Dopo il matrimonio e la nascita del figlio Archie, la Markle ha convinto il suo Harry a lasciare l’Inghilterra e a trasferirsi prima in Canada, sua terra natale, poi negli Stati Uniti, precisamente a Los Angeles, dove i due vivono in una villa mega lusso da 14,5 milioni di dollari. Si tratta di una mega villa (era di proprietà dell’attore Mel Gibson) nella parte privata che ospita la United States Bullion Depository, i depositi delle riserve monetarie e delle riserve d’oro degli Stati Uniti. (Continua a leggere dopo la foto)

























Proprio per questo motivo i vicini spiegano che si tratta una zona più sicura di “Fort Knox”, la famosa area militare nello Stato del Kentucky. Insomma, Meghan è sempre riuscita a ottenere quello che voleva e oggi arriva un’altra rivelazione sull’ex duchessa di Sussex. A rivelarlo è Tommy Mendes, fotografo e cameraman, secondo quanto riportato dal Daily Mail. Meghan Markle detesterebbe i suoi piedi, tanto che quando faceva l’attrice proibiva che venissero ripresi. Questo è quanto rivelato da un cameraman che ha lavorato con lei ai tempi di Suits. (Continua a leggere dopo la foto)















Ai tempi di Suits “si comportava da diva, la chiamavano “principessa””, ha raccontato Mendes. Arrivava con uno staff di dodici persone e chiedeva che i suoi piedi non venissero mai ripresi. Mendes ha spiegato anche che Meghan Markle era molto diversa sotto i riflettori e fuori dal set dove diventava quasi irriconoscibile. “Non conoscevo chi fosse durante il mio primo giorno di lavoro – continua il cameraman-. Si è presentata con il berretto da baseball e occhiali scuri poi subito è andata in sala trucco. Durante il ciak era una persona diversa”. (Continua a leggere dopo la foto)









Insomma “era una persona “molto controllata””, ha confessato il cameraman. “Non ho mai visto una persona come lei. Pretendeva di vedere a fine giornata tutto il materiale girato. Sembrava una donna in missione”, aggiunge. E sul perché odiava particolarmente i suoi piedi, Mendes ha la risposta che nessuno si aspetta. “Aveva l’alluce valgo. E la cicatrice sul piede è ben visibile. Non ne va poi così fiera. Per questo non appare mai scalza e senza le scarpe con il tacco”.

