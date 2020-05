La principessina Charlotte Elisabeth Diana, secondogenita di William e Kate Middleton compie oggi 5 anni e per l’occasione sono state pubblicate alcune sue foto inedite sul profilo Instagram ufficiale degli eredi al trono. Nelle immagini, scattate da sua madre, duchessa di Cambridge, si vedono un primo piano di Charlotte, con un’acconciatura semi-raccolta, in un altro scatto si vede la principessina mentre consegna cibo ai pensionati isolati durante l’emergenza sanitaria.

“Il duca e la duchessa di Cambridge sono molto lieti di condividere quattro nuove fotografie della principessa Charlotte prima del suo quinto compleanno domani – si legge nella caption del post pubblicato dall’account @kensingtonroyal – Le immagini sono state scattate dalla Duchessa mentre la famiglia aiutava a impacchettare e consegnare pacchi di cibo per pensionati isolati nell’area locale”. Venuta al mondo il 2 maggio 2015 nell’esclusiva Liddo Wing del St. Mary’s Hospital di Londra e battezzata più tardi con il nome completo di Charlotte Elizabeth Diana of Cambridge. E nelle foto pubblicate in occasione del suo compleanno, la somiglianza con la bisnonna, la regina Elisabetta, ha colpito tutti. (Continua a leggere dopo la foto)

























La principessina indossa un vestito pied de poule bianco e nero firmato Zara, e poi tre foto che la ritraggono mentre consegna pacchi alimentari ai pensionati isolati che vivono vicini alla residenza di famiglia nel Norfolk, dove la famiglia sta vivendo. Come era accaduto lo scorso 23 aprile, anche il fratello minore Louis, era stato immortalato dalla mamma mentre disegnava arcobaleni per dimostrare vicinanza a tutti quelli che sono impegnati a fronteggiare l’emergenza Covid-19. (Continua a leggere dopo la foto)















Un compleanno in quarantena, come la bisnonna Elisabetta (nata il 21 aprile) e come il fratellino Louis, che ha festeggiato il compleanno due giorni dopo, il 23. Per la prima volta nella storia del suo regno, la regina Elisabetta ha deciso di cancellare il tradizionale saluto dell’artiglieria di corte per augurarle “happy birthday”. La sovrana compie 94 anni e i colpi di cannone, ovviamente a salve, sarebbero stati altrettanti. (Continua a leggere dopo la foto)









La celebrazione ufficiale del suo compleanno, peraltro, non è mai il giorno in cui è nata, il 21 aprile, ma a giugno, quando si tiene il “Trooping the Colour”, una parata in costume a cavallo nel piazzale vicino a Buckingham Palace, a cui la sovrana assiste insieme a familiari e dignitari, con migliaia di persone nelle strade, trasmessa in diretta tv. Ovviamente anche questo evento è stato cancellato.

