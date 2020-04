Il principe Carlo e Camilla Parker Bowels stanno trascorrendo la quarantene nella loro residenza scozzese a Birkhall e qualche giorno hanno festeggiato 15 anni di matrimonio. Settantuno anni lui, settantadue lei, si amano da circa trent’anni anni. Il principe, appena uscito da una stretta quarantena perché positivo al coronavirus, e la duchessa di Cornovaglia che formano una delle coppie più discusse del Regno Unito, sono infatti sposati dal 2005.

E per celebrare il loro anniversario hanno pubblicato uno scatto sul profilo ufficiale di Clarence House. Nella foto, scattata a Birkhall, sorridono e sono vestiti casual. Ed è stato pubblicato anche un video che raccoglie diverse foto della coppia, tra viaggi istituzionali, giardinaggio, cerimonie ufficiali e non manca quella del giorno in cui l'erede al trono d'Inghilterra ha detto sì all'amore della sua vita.





























Si torna a parlare di Carlo e Camilla per la notizia di una passione che la duchessa starebbe coltivando in gran segreto da circa un anno e mezzo: si sta dando alla danza. L'ha confidato lei stessa durante una di quelle video conferenze private tra amiche che in tutto il mondo ormai si stanno tenendo quotidianamente. Hanno parlato molto di danza ed è stato così che si è scoperto che la moglie del principe Carlo sta prendendo lezioni "segretamente".















Sembra che Camilla Parker Bowels, classe 1947, si dedicherebbe a questo nuovo hobby costantemente. Ogni mattina con movimenti di danza ed esercizi di pilates. Un segreto che nessuno si aspettava di scoprire da una videochat di amiche, dati i riflettori puntati costantemente sulla famiglia reale. Ma non è finita qui perché nella call la duchessa ha anche colto l'occasione per confidarsi sulla sua vita in quarantena con il marito.











Come detto, la coppia è in isolamento in un castello in Scozia e lei sta approfittando di questo momento per dedicarsi a un’altra sua grande passione, quella della lettura. Anche quando in passato si era ritrovata chiusa in casa per un lungo periodo per evitare i paparazzi la inseguissero appena uscita la notizia della relazione con Carlo aveva letto molto molto. Il marito, invece, in questo periodo è alle prese con una enorme mole di lavoro, tanto che lo ha definito un vero e proprio “maniaco del lavoro”.

