A gennaio scorso Harry e Meghan Markle hanno fatto un passo indietro come membri senior della Royal Family e l’accordo è stato ufficializzato a fine marzo. Nel frattempo si sono trasferiti prima in Canada e poi a Los Angeles, dove vive la mamma della duchessa Doria Ragland e dove durante la settimana di Pasqua hanno violato la quarantena ma solo per consegnare pasti a domicilio ai bisognosi.

Gli ormai ex duchi di Sussex hanno rinunciato a titoli e rendite mensili ma a quanto pare, poco dopo il 'divorzio' dalla Corona, l'emergenza sanitaria ha mandato in fumo gran parte dei piani economici e solidali che stavano preparando per emanciparsi e ora, stando alle ultime indiscrezioni, si ritrovano a navigare in cattive acque dal punto di vista finanziario.

























Secondo quanto riportato dal magazine New Idea, infatti, la cifra messa a disposizione dal principe Carlo per il secondogenito e la moglie non sarebbe affatto sufficiente a mantenere il loro elevatissimo tenore di vita. Senza contare che, oltre al blocco generale per il lockdown, sono stati costretti dalla sovrana in persona a rinunciare al remunerativo marchio Sussex Royal e da qui la decisione di dirottare le loro azioni social su Archewell.















Ma in poche parole, o meglio cifre, quanto spendono Harry e Meghan Markle per dare adito a voci di rischio bancarotta? Secondo una analisi condotta da In Touch, la coppia sta spendendo decisamente più del dovuto a settimana. La somma si aggirerebbe intorno ai 185mila euro a settimana, dunque la cifra a dir poco 'stellare' di 740mila euro al mese.











Non è finita qui perché sembra che, per non deludere la moglie e non privarla di nulla, Harry abbia già attinto al suo fondo fiduciario di oltre 10milioni di euro lasciatogli in eredità dalla madre Diana prelevando 415mila euro. Come risanare allora le finanze?Si vocifera sia pronta una biografia a dir poco esplosiva che i due hanno intenzione di pubblicare ad agosto (la versione e-book può essere preordinata a 7,49 sterline, ndr) e ottenere così l’agognata indipendenza. E risollevare il conto corrente.

