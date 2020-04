A due giorni dal compleanno della regina Elisabetta, un altro giorno speciale per la royal family. Il 23 aprile il principino Louis spegne 2 candeline. Come per la sovrana, che ha rinunciato ai tradizionali colpi di cannone e alle bandiere sui palazzi governativi in questo momento di emergenza sanitaria, anche per il terzo figlio di William e Kate Middleton sarà un compleanno in sordina.

Il piccolo Louis dovrà quindi rinunciare alla festa che si sarebbe svolta con parenti e amichetti della sua stessa età. Ma i duchi di Cambridge hanno comunque pensato a un modo per celebrare il secondo compleanno del loro ultimogenito ad Ammer Hall, la villa ad appena 3 chilometri dalla residenza della regina a Sandringham, nel Norfolk, dove tutta la famiglia si è trasferita per trascorrere la quarantena. (Continua dopo la foto)

























Come riporta Io Donna, William e Kate hanno organizzato un pomeriggio di festeggiamenti in giardino seguendo la tradizione dei famosi “garden party” della regina a Buckingham Palace. Quindi addobbi colorati, giochi creativi e un picnic ben fornito dalla tata Maria Borrallo, completo di fragole con panna. E la torta di compleanno? La preparerà mamma Kate. (Continua dopo la foto)















La duchessa, che è molto amica della chef inglese Mary Barry, si sta dimostrando una cuoca provetta dunque spetterà a lei preparare la tradizionale ‘birthday cake’, mentre biscotti e pasticcini sono stati ordinati online e arriveranno da Fortnum & Mason, il gran magazzino di lusso londinese. E ci saranno pure le “goody bag”, le buste regalo con caramelle e giochini che di solito vengono distribuite tra i bimbi al termine della festa. (Continua dopo foto e post)











Non mancheranno poi gli auguri virtuali da tutti i parenti, inclusi la bisnonna Elisabetta II e nonno Carlo, che già su Instagram ha celebrato il compleanno del suo penultimo nipotino con una bellissima foto. Come da tradizione, nuove foto di Louis anche sull’account Kensigton Royal: dolcissimo il principino nelle immagini condivise sul profilo subito prese d’assalto dai fan.

Harry e Meghan Markle, il regalo speciale per il compleanno della regina Elisabetta