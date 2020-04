Solo qualche settimana fa i tabloid britannici parlavano di una Kate MIddleton “devastata dal dolore” per l’addio degli ormai ex duchi di Sussex alla royal family. Si racconta che proprio la moglie di William abbia sofferto più di tutti gli altri per il divorzio di Harry e Meghan dalla Corona. Soprattutto di Harry. Non è un mistero infatti che tra Kate e il cognato ci sia sempre stato un ottimo rapporto. I due si conoscono dal lontano 2003 e sono sempre stati molto legati.

Per questo motivo la duchessa di Cambridge si sarebbe sbilanciata in favore di Harry dopo la sua partenza per il Canada. “Kate Middleton – scrive il Daily Express – ha combattuto fino alle lacrime dicendo loro (ad Harry e Meghan, ndr) che la mancanza di comunicazione e contatto sia prima che dopo il trasferimento in Canada è stata devastante, come se li avessero completamente esclusi dalle loro vite”. (Continua dopo la foto)

























Inoltre la duchessa di Cambridge avrebbe affermato che nel salutare Harry si è sentita “come se avesse perso un fratello”. Ora però salta fuori un’altra indiscrezione. Dopo le ‘lacrime’ Kate Middleton, futura regina, avrebbe sferrato un vero colpo basso agli ex Sussex. Su quale fronte? Quello dei social, dove da sempre Harry e Meghan sono ‘rivali’ suoi e di William. (Continua dopo la foto)















Secondo People sembra che Kate Middleton abbia deciso di assumere il talentuoso social media manager che aveva decretato il successo di Meghan sui social, David Watkings. E, come se non bastasse, Kate avrebbe anche assoldato alcuni membri dello staff web dei Sussex per provare a ‘battere’ i cognati in rete. Il vero obiettivo sarebbe quello di provare a fare di Kensington Royal un marchio riconoscibile almeno quanto Sussex Royal. (Continua dopo le foto)











Mentre infatti il marchio legato a William e Kate è decisamente istituzionale, quello di Harry e Meghan è sempre stato molto più ‘glamour’ e subito identificabile sui social. Insomma, da sempre si parla di una rivalità tra Kate e Meghan e dalle ultime sembra proprio che la sua partenza (al momento è a Los Angeles dove si è data al volontariato con Harry) non abbia affatto cambiato le cose.

“I tuoi figli…”. Vergogna social, contro Sonia Bruganelli parole incommentabili