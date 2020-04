Lady Diana è scomparsa nell’ormai lontano agosto 1997 ma non solo resta nel cuore dei sudditi e non, ma continua a far parlare di sé. Negli anni rumor e pettegolezzi circa la sua relazione col principe Carlo si sono moltiplicati a dismisura e anche ultimamente sono emersi retroscena su quell’unione che sin dal principio non è stata felice. Recentemente Derek Deane ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Oggi e svelato alcuni particolari inediti sulla relazione travagliata tra Lady Diana e Carlo.

A suo dire ben presto Diana si accorse di aver commesso un errore enorme pronunciando il fatidico sì: "Poco tempo dopo il matrimonio Diana mi confessò: 'Non avrei mai dovuto sposare Carlo, mi hanno convinto esasperandomi di parole". Poi la 'bomba' su sua sorella Sarah. Che aveva già messo gli occhi sul futuro erede al trono, ma il principe, dice ancora Deane, chiuse in fretta il flirt quando si accorse che lei adorava parlare con i media.



















Ma è noto a tutti che oltre alla differenza d'età, di indole e le regole imposte dalla Royal Family, a contribuire all'infelicità di Diana e alla fine del suo matrimonio con Carlo fu la presenza assillante di Camilla Parker Bowles. Quest'ultima fece di tutto pur di ostacolare le nozze, celebrate il 29 luglio 1981. Ed ebbe anche il coraggio di presentarsi tra gli invitati alla cerimonia.















Camilla dicono abbia fatto di tutto per impedire quel matrimonio che sembrava il più bello e romantico di tutti. Non ce l'ha fatta (anche se poi è riuscita a prendersi il suo amato Carlo) e a quel punto, ecco una delle ultime indiscrezioni, ha cominciato a screditare la "principessa del popolo" dandole un soprannome che iniziò presto a circolare a corte mettendo così in ridicolo la sua rivale in amore Diana.











Camilla chiamò Diana la “Mucca Pazza”. Un soprannome poco elegante probabilmente dovuto al suo animo “ribelle” e alla sua difficoltà a rispettare il rigido protocollo reale che, come detto, era noto a staff e familiari. E sicuramente ha imbarazzato e non poco la madre di William e Harry. Chissà se adesso che sono passati tanti anni e che è riuscita a diventare la seconda moglie del principe Camilla si è pentita di quel nomignolo…

