Anche il Regno Unito sta attraversando un momento delicatissimo per via dell’emergenza sanitaria che ha colpito il mondo intero e anche la Royal family è corsa ai ripari. William e Kate Middleton, per esempio, si sono messi in auto isolamento con i figli. Di solito vivono presso l’Appartamento 1a di Kensington Palace, ma da qualche giorno hanno deciso di trasferirsi nella residenza di campagna nel Norfolk, Anmer Hall. Come riporta Vanity Fair, la proprietà si trova a Sandringham Estate, vicino a Sandringham House, dove la regina abitualmente trascorre le feste di Natale.

L'edificio del XVIII secolo a tre piani, è stato donato alla coppia come regalo di nozze proprio dalla sovrana ed è diventata residenza principale nel 2013, quando William ha iniziato a lavorare come pilota per l'ambulanza aerea della East Anglian Air fino al 2017. Kate, però, ha voluto ristrutturare gran parte della villa a 3 piani, per un costo di circa 1,5 milioni di sterline, pagate con fondi privati della famiglia reale.



















Stando ai beninformati, la duchessa di Cambridge voleva dare un suo tocco alla proprietà e così ecco un nuovo tetto, una nuova cucina, un giardino d'inverno e anche una completa ristrutturazione delle 10 stanze con l'aiuto del noto architetto d'interni Ben Pentreath. Alcuni ambienti come la stanza di Baby George e il salotto sono ancora di stampo tradizionale, altri hanno invece dettagli più contemporanei.















Si sa anche che Kate ha voluto la sala da pranzo dipinta di verde e una nuova cucina a misura di bambino. All'esterno non mancano una piscina, un campo da tennis e una grande area giochi per i bambini. Che, secondo una fonte vicina alla famiglia che ha parlato col Sun, stanno bene e si stanno godendo il giardino della tenuta.











Nei giorni scorsi i duchi hanno mostrato su Instagram due stanze dell’immensa villa dove stanno trascorrendo questi giorni usate come ufficio. In quella di William si intravede un camino di marmo bianco, uno specchio dai bordi dorati, una grande lampada e una stampante. In quella della moglie, invece, spicca una grande vetrata che dà sul giardino e una scrivania immacolata con una fila di libri di Coralie Bickford-Smith per Penguin e un taccuino firmato Aspinal of London. Qualche giorno fa hanno permesso ai tre principini di dedicare un applauso a medici e infermieri: il video girato in giardino ha fatto il giro del mondo.

