Kate Middleton, spunta un rapporto strettissimo con un membro della Royal family

Dicono che Kate Middleton abbia sofferto in particolar modo per il divorzio dalla Corona del principe Harry (e Meghan Markle). Secondo i tabloid britannici la duchessa di Cambridge è stata quella che ha più accusato il colpo. Ma non è un mistero che tra Kate e il cognato ci sia sempre stato un ottimo rapporto. I due si conoscono dal lontano 2003 e sono sempre stati molto legati.

Per questo motivo la moglie di William che ora è in isolamento con il marito e i 3 figlioletti George, Charlotte e Louis ad Anmer Hall, la casa di campagna nel Norfolk, si sarebbe sbilanciata in favore di Harry dopo l’addio alla royal family. “Kate Middleton – scrive il Daily Express – ha combattuto fino alle lacrime dicendo loro (ad Harry e Meghan, ndr) che la mancanza di comunicazione e contatto sia prima che dopo il trasferimento in Canada è stata devastante”. (Continua dopo la foto)



















Inoltre la duchessa avrebbe affermato che nel salutare Harry si è sentita “come se avesse perso un fratello”. Ma come detto era noto a tutti il loro bellissimo rapporto. Ma non solo Harry. Una nuova indiscrezione sostiene che Kate sia vicinissima a un altro membro della famiglia reale dove, altra cosa nota ,la duchessa è ormai più che a suo agio. (Continua dopo la foto)















Da quando ha sposato William è presente a moltissimi degli impegni reali insieme al resto della famiglia e in queste occasioni si è potuto notare questa vicinanza. Sembra infatti che non vada d’accordo soltanto con la regina ma abbia un rapporto particolarmente stretto anche col principe Filippo. Judi James, esperta di linguaggio del corpo, ha analizzato le immagini di Trooping the Colours nel 2017 e spiegato all’Express che “queste deliziose pose suggeriscono collegamenti di inaspettata vicinanza tra Kate e il Principe Filippo, basata non solo sull’affetto ma anche su un comune senso dell’umorismo. Se il raduno militare è un evento serio, il duo non può davvero non smettere di ridere”. (Continua dopo le foto)











“Kate riesce a controllare i suoi due bambini rumorosi afferrandoli, mentre gira la testa per dare a Philip la sua piena attenzione – continua l’esperta di linguaggio del corpo sull’Express – Il suo sorriso chiazzato e l’espressione ammorbidita mostrano reale affetto, ma le sue risate suggeriscono di trovare i commenti di Philip davvero divertenti”. Insomma, la duchessa ha conquistato proprio tutti in famiglia.

George, Charlotte e Louis, i principini insieme contro il coronavirus: il gesto commuove tutti