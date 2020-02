O royal o non royal, senza vie di mezzo. La regina Elisabetta ha detto ‘no’ e bloccato così il progetto del principe Harry e la sua Meghan Markle che, com’è noto, hanno preso le distanze dalla famiglia reale per una nuova vita in Canada. Ed essendosi ‘dimessi’ da reali, i duchi di Sussex non potranno più usare l’etichetta “Royal” sul loro profilo e sul sito.

Harry e Meghan avevano cominciato a usarlo quando erano ancora a tutti gli effetti membri della famiglia, nominando così il loro profilo Instagram e usandolo, in generale, per loro interazioni social. E dopo il divorzio dalla famiglia reale i genitori del piccolo Archie avevano presentato la domanda per registrarlo come loro personale etichetta, ben distinta dalla royal family, che sarebbe andata a contrassegnare diversi prodotti e servizi.

















Ma ora è arrivato il verdetto della sovrana: Harry e Meghan, che hanno speso decine di migliaia di sterline per registrarlo in tutto il mondo per una serie di articoli e attività, tra cui anche una organizzazione benefica. non potranno mantenere la parola reale nel loro marchio. È il Daily Mail a dare la notizia per cui i duchi rinunciando al loro ruolo di reali adesso devono anche abbandonare il "titolo" di Sussex Royal.















La regina Elisabetta sarebbe arrivata a questa conclusione dopo lunghi e complessi colloqui con gli alti funzionari e, insieme, hanno decretato che non è ammissibile che i due usino proprio la parola "royal", che sottolineerebbe l'appartenenza alla famiglia reale. Un blocco che porta anche a un danno economico perché i duchi avevano già inserito tra i loro prodotti capi d'abbigliamento, articoli di cartoleria, libri, materiale didattico e molto altro ancora.











Questo significa che non potendo vendere i prodotti già brandizzati e dovendo ri-etichettarli, i due perderanno soldi. “Anche se questo non cambia la decisione di Meghan e Harry – ha dichiarato una fonte vicina al Daily Mail -, di certo non rende loro le cose facili. Avevano investito moltissimo nel brand Sussex Royal. La Regina ha voluto dimostrare loro che, in realtà, sono sempre sotto la sua egida”.

