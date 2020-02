Poco più di un mese fa il principe Harry e Meghan Markle hanno ufficialmente “divorziato” dalla Corona e si sono traferiti in Canada. Una decisione, quella di lasciare la famiglia reale, che non è stata affatto facile come spiegato dal secondogenito di Carlo e Lady Diana prima di volare dalla moglie e dal figlioletto Archie.

Alla cena formale all’ente benefico che sostiene i giovani affetti da Aids, Harry ha ammesso che gli è costato lasciare la sua famiglia ma ha precisato anche che per lui e la moglie “non c’era altra scelta” che abbandonare gli alti doveri reali. Scelta sofferta, ha sottolineato, avvenuta dopo mesi di discussioni e “anni di sfide”. La speranza è che la nuova vita in Canada faccia trovare loro il giusto equilibrio e nonostante le critiche, che non mancano, la ex coppia reale non ha proprio intenzione di fare marcia indietro. (Continua dopo la foto)

















Ma divorzio o no, se a “richiamare” Harry e Meghan è la regina Elisabetta allora si torna a casa. Magari per poco, ma gli ex duchi di Sussex faranno presto rientro a Londra. Anche se hanno rinunciato a titoli e privilegi finanziari, continuano ad avere degli obblighi verso la Corona. E infatti secondo gli accordi firmati con la sovrana, i due devono presenziare al fianco dei Windsor ad alcuni eventi pubblici e ufficiali. (Continua dopo la foto)















Il primo è dietro l’angolo: è il Commonwealth Service, una celebrazione che si terrà nell’Abbazia di Westminster a Londra il prossimo 9 marzo, data in cui alla coppia è stato imposto di ritornare in Gran Bretagna. Dunque a poco più di un mese dal “cambio vita” ci sarà subito una reunion familiare per la gioia di chi ha già nostalgia della coppia tanto discussa. (Continua dopo le foto)











E quello del 9 marzo non sarà certo l’unico evento che rivedrà Harry e Meghan di nuovo ‘a casa’. Nei prossimi mesi ci saranno altre apparizioni pubbliche. Per esempio il prossimo 21 giugno in occasione del Trooping the Colour, la parata organizzata in onore del compleanno della regina. E certo, Meghan dovrà dire addio agli outfit casual e comodi che sta sfoggiando in Canada e ripristinare quelli bon-ton.

“Ma si vergogni!”. Avanti un altro, Paolo Bonolis su tutte le furie contro la concorrente: “Se ne vada!”