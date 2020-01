Meghan Markle pronta per entrare in politica. La soffiata bomba: “Dietro alle sue decisioni c’è proprio lei”

Meghan Markle è stata avvistata per la prima volta dopo la crisi reale inglese in Canada, dove a bordo di un idrovolante si è fatta accompagnare a visitare un rifugio per donne. Ha scattato una foto sorridente al Downtown Eastside Women’s Centre di Vancouver dove si è recata per “offrire supporto” e “aumentare lo spirito dello staff”.

Poi la passeggiata con il piccolo Archie e i due cani. Marsupio, leggins neri, scarpe da trekking e cappello di lana, e cani al guinzaglio, Meghan Markle e il piccolo Archie passeggiano nei boschi dell'isola di Vancouver seguiti da due guardie del corpo. Nelle stesse ore, Harry è atterrato all'aeroporto di Victoria. Nessun aereo privato, Harry ha viaggiato a bordo di un aereo di linea, il volo 85 della British Airways da Londra.

















Dopo il divorzio reale Harry e Meghan non possono avere guadagni privati (ma entrambi hanno un patrimonio personale milionario), neppure dalle loro attività di beneficenza. E non riceveranno più 'la paghetta' dal principe Carlo. Ma la cosa non sembra preoccupare i due, che vogliono vivere una vita più semplice, lontana anche dagli oneri della Corona.















Sulla coppia, in particolare su Meghan, c'è una news. La moglie del principe Harry sognerebbe addirittura la Casa Bianca e dietro ci sarebbe Michelle Obama, moglie dell'ex presidente degli Stati Uniti. Secondo alcuni quotidiani l'ex first lady e Meghan Markle si scambierebbero messaggi molto frequenti. Inoltre dopo il tour in Africa del principe Harry e di sua moglie, nel settembre 2019, l'ex first lady ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto della duchessa insieme a un gruppo di donne.









Lo scatto rientrava in un progetto di sensibilizzazione sul tema dell’istruzione femminile. Il Daily Mail ha riportato anche le dichiarazioni di alcune fonti che sostengono vi siano stati delle conversazioni tra i Sussex e gli Obama. Secondo queste indiscrezioni questi ultimi avrebbero consigliato i duchi sul modo più adeguato per costruirsi una nuova immagine e raggiungere il successo da soli, oltre la royal family.

