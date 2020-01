Per molti tra le due non c’è mai stato confronto anche in fatto di look, ma da quando Meghan Markle ha detto addio alla Royal Family e si è trasferita in Canada, Kate Middleton è diventata l’unica e indiscussa regina di stile della Gran Bretagna. La moglie di William d’Inghilterra e duchessa di Cambridge lo ha dimostrato anche ultimamente, alle recentissime apparizioni pubbliche.

Intanto in occasione del suo compleanno, caduto lo scorso 9 gennaio. La regina le ha donato simbolicamente le chiavi di Buckingham Palace, che stima tantissimo, concedendole di organizzare un party proprio a palazzo. Un compleanno festeggiato con un summit dedicato agli investimenti tra Inghilterra e Africa a cui erano presenti anche il presidente Boris Johnson che altre cariche della politica inglese. Ma la vera regina della serata è stata ovviamente lei, Kate. (Continua dopo la foto)

















In rappresentanza della regina, i duchi di Cambridge hanno accolto gli ospiti del ricevimento per il UK-Africa Investment Summit in corso a Londra: “Mia nonna è molto dispiaciuta di non poter essere qui, ma tramite me e mia moglie vi fa i più calorosi auguri”, ha detto William. Per la serata Kate ha sfoggiato un abito in pizzo e paillettes rosso di Needle & Threa e oltre a quelli dei presenti anche gli occhi del marito erano tutti su di lei. (Continua dopo la foto)















Kate Middleton è apparsa raggiante ma in veste molto più casual anche quando ha fatto visita un centro per bambini chiamato MiniBrum al Birmingham Science Museum. Per l’occasione non si è smentita: dopo aver incantato tutti con il vestito rosso ha optato per un look sofisticato e trendy, anche se non certo per tutte le tasche. Un completo blusa e pantaloni abbinato a décolleté neri con il tacco a spillo di Gianvito Rossi. (Continua dopo le foto)











Nel dettaglio Kate Middleton ha sfoggiato una blusa stile anni Settanta con maniche lunghe e un nastro intorno al collo di seta dalla fantasia optical a righe sulle tonalità del verde firmata Tabitha Webb e pantaloni palazzo in nero di Jigsaw. Ad attirare le attenzioni dei media, soprattutto il prezzo della camicia. Sul sito ufficiale del brand è venduta a 295 sterline, ovvero circa 350 euro. Non certo una cifra per tutte considerando anche la particolarità della blusa.

