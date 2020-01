La Megxit (il divorzio reale del principe Harry e Meghan Markle) è stata definitivamente e ufficialmente sancita in seguito allo storico e segretissimo vertice di Sandringham tra la Regina Elisabetta, il Principe Carlo, il principe William e Harry, sconvolti dall’annuncio della coppia, che ha deciso di intervenire senza chiedere alcun parere alla famiglia reale.

Il comunicato stampa diffuso da Sua Maestà ha reso nota la necessità di un periodo di transizione al fine di completare l'uscita di Harry e Meghan da palazzo, permettere loro di vivere una vita più serena e soprattutto non incrinare definitivamente i rapporti tra i due fratelli.

















Una volta chiuso il capitolo 'Harry e Meghan', la regina Elisabetta ha deciso di fare un dono particolare a Kate Middleton, moglie del nipote ed erede al trono William. La regina ha donato simbolicamente le chiavi di Buckingham Palace alla duchessa, che stima tantissimo, concedendole di organizzare un party per il suo compleanno proprio a palazzo.















Un compleanno festeggiato con un summit dedicato agli investimenti tra Inghilterra e Africa. Erano presenti anche il presidente Boris Johnson che altre cariche della politica inglese. Kate era la vera regina della serata. Gli occhi di tutti erano puntati sulla duchessa, che per la serata ha sfoggiato un abito in pizzo e pailletes rosso di Needle & Threa (550 euro). Raggiante anche il marito, il principe William, che per tutta la sera ha avuto occhi solo per lei.









Kate Middleton e William accolgono gli ospiti del ricevimento per il UK-Africa Investment Summit in corso a Londra. Sono lì in rappresentanza della Regina Elisabetta. “Mia nonna è molto dispiaciuta di non poter essere qui, ma tramite me e mia moglie vi fa i più calorosi auguri”, ha detto William agli ospiti della serata. Sparkly Queen, scrivono i siti Brit, per commentare la bellissima Kate Middleton.

