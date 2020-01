“Vogliamo lavorare per diventare finanziariamente indipendenti. Vogliamo lasciare lo status di membri ‘senior’ della Famiglia Reale”. La scorsa settimana Harry e Meghan, duca e duchessa del Sussex, hanno annunciato le ‘dimissioni’ da membri della Royal Family. La coppia, che “continuerà a sostenere totalmente Sua Maestà la Regina”, intente dividersi “tra il Regno Unito e il Nord America” per ritagliarsi progressivamente “un nuovo ruolo”.

Harry e la consorte hanno quindi annunciato di voler rinunciare ai loro doveri reali: "Dopo molti mesi di discussioni interne, abbiamo deciso quest'anno di fare una transizione per ritagliarci progressivamente un nuovo ruolo all'interno di questa istituzione" ha annunciato la coppia attraverso il proprio account Instagram. "Intendiamo fare un passo indietro come membri 'di rilievo' della Famiglia Reale e lavorare per diventare finanziariamente indipendenti, pur continuando a sostenere pienamente Sua Maestà la regina" hanno spiegato.

















La Megxit è stata definitivamente e ufficialmente sancita in seguito allo storico e segretissimo vertice di Sandringham tra la Regina Elisabetta, il Principe Carlo, il principe William e Harry, sconvolti dall'annuncio della coppia, che ha deciso di intervenire senza chiedere alcun parere alla famiglia reale. Il comunicato stampa diffuso da Sua Maestà ha reso nota la necessità di un periodo di transizione al fine di completare l'uscita di Harry e Meghan da palazzo, permettere loro di vivere una vita più serena e soprattutto non incrinare definitivamente i rapporti tra i due fratelli.















Ora che questo capitolo è stato chiuso, la regina Elisabetta ha deciso di fare un dono particolare a Kate Middleton, moglie del nipote ed erede al trono William. Come riporta Il Giornale, la regina ha donato simbolicamente le chiavi di Buckingham Palace alla duchessa, che stima tantissimo, concedendole di organizzare un party per il suo compleanno proprio a palazzo il prossimo 20 gennaio. Il gesto è stato visto come uno "sfregio" a Meghan Markle.









E non si tratta di party qualunque, ma di un summit dedicato agli investimenti tra Inghilterra e Africa. Saranno presenti anche il presidente Boris Johnson che altre cariche della politica inglese. Kate è già una regina.

