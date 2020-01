Mercoledì pomeriggio, l’annuncio-shock di Harry e Meghan di voler rinunciare allo status di membri ‘senior’ della Famiglia reale e di rendersi indipendenti economicamente per vivere fra Regno Unito e il Nord America insieme al piccolo Archie ha creato un polverone mediatico di epiche dimensioni. Il divorzio è stato annunciato dai due con un post sull’account Instagram della coppia reale, che rinuncia ai loro doveri ufficiali e ai loro obblighi di rappresentare la Regina in Gran Bretagna e nel mondo.

Harry e Meghan, duca e duchessa del Sussex, hanno annunciato la coppia che “continuerà a sostenere totalmente Sua Maestà la Regina”, intente dividersi “tra il Regno Unito e il Nord America” per ritagliarsi progressivamente “un nuovo ruolo”. Harry e la consorte hanno quindi annunciato di voler rinunciare ai loro doveri reali e di voler lavorare per raggiungere l’indipendenza finanziaria. “Dopo molti mesi di discussioni interne, abbiamo deciso quest’anno di fare una transizione per ritagliarci progressivamente un nuovo ruolo all’interno di questa istituzione” ha annunciato la coppia attraverso il proprio account Instagram. (Continua a leggere dopo la foto)

















“Intendiamo fare un passo indietro come membri ‘di rilievo’ della Famiglia Reale e lavorare per diventare finanziariamente indipendenti, pur continuando a sostenere pienamente Sua Maestà la regina” hanno spiegato. Secondo la coppia, il parziale trasferimento in Nordamerica “ci consentirà di crescere nostro figlio apprezzando la tradizione reale all’interno della quale è nato, fornendo anche alla nostra famiglia lo spazio per concentrarci sul prossimo capitolo”. (Continua a leggere dopo la foto)















L’annuncio della coppia è arrivato a sorpresa, anche per la regina Elisabetta II, che poco dopo ha diramato un comunicato che recitava: “Le discussioni con i duchi del Sussex sono in fase iniziale, comprendiamo il loro desiderio di adottare un diverso approccio, ma sono questioni complicate che richiedono tempo per essere elaborate”, si legge in una nota della Royal Family. Dopo il clamoroso annuncio Meghan Markle ha ‘levato le tende’, partendo immediatamente alla volta di Toronto, in Canada, dove ha trascorso le vacanze natalizie insieme al marito e il figlio Archie. (Continua a leggere dopo la foto)









La Markle ha lasciato a Londra Harry, cui spetterà ora negoziare un accordo condiviso con la regina e gli altri membri della famiglia reale. Intanto, la regina Elisabetta II ha ordinato di avviare un dialogo per trovare una soluzione concordata a giorni. Se non si troverà un accorso, spiegano i quotidiani britannici, Carlo potrebbe anche decidere di non versare più la quota di appannaggio reale che spetta a lui destinare al figlio e alla moglie, ovvero milioni di sterline all’anno.

