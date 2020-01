Baby George, il tempo vola! Il primogenito dei duchi di Cambridge, William e Kate Middleton, è cresciuto. E per la prima volta posa per il tradizionale ritratto di Natale della famiglia Reale insieme alla bisnonna, la Regina Elisabetta, al nonno, il Principe Carlo, e al papà. Impossibile dimenticare le smorfie che il principino ha regalato sin da quando era in fasce ai fotografi ma oggi George Alexander Louis Mountbatten-Windsor ha 6 anni e mezzo.

Ne compirà 7 il prossimo 22 luglio e la foto che è apparsa sui canali social della famiglia reale il 3 gennaio per celebrare l’inizio del 2020 è la seconda ufficiale di Baby George dopo quella che ha reso omaggio ai 90 anni della regina. Lo scatto è stato realizzato lo scorso 18 dicembre, poco prima del tradizionale pranzo di Buckingham Palace. (Continua dopo la foto)

















Come detto, la fotografia è stata però pubblicata solo ora “per celebrare l’inizio di questo nuovo decennio, pubblichiamo un ritratto di Sua Maestà la regina e Sue altezze reali il Principe del Galles, il Duca di Cambridge e il Principe George. La foto è stata scattata da Ranald Mackechnie nella sala del Trono a Buckingham Palace” si legge nel post Instagram della Famiglia Reale. (Continua dopo la foto)















In questa foto il primogenito di William e Kate indossa pantaloni scozzesi ed è al fianco della bisnonna, che ha un abito bianco e una borsa firmata. George è abbracciato dal nonno Carlo e poi c’è papà William che posa alle spalle della regina. Sempre il 18 dicembre scorso, in occasione del tradizionale pranzo di Natale, era stata diffusa un’altra foto con gli stessi protagonisti ma meno ‘istituzionale. (Continua dopo foto e post)











In quello scatto gli adulti erano tutti presi a guardare Baby George mescolare alcuni ingredienti. Il principe Carlo e la Regina sembravano molto divertiti dalla scena. “Quattro generazioni della Famiglia Reale – la didascalia del post – si sono uniti per supportare l’iniziativa ‘Insieme a Natale’ della Royal British Legion, l’organizzazione benefica che aiuta finanziariamente ma anche socialmente ed emotivamente i membri e i veterani delle Forze Armate Britanniche e le loro famiglie”.

Fiocco rosa per lo chef e volto della tv, papà per la prima volta: il nome scelto per la piccola