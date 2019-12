Miss Mondo 2019, ecco la vincitrice. Ma la reazione (virale) della ‘perdente’ Miss Nigeria (arrivata seconda) spiazza tutti

Il video di Nyekachi Douglas, Miss Nigeria sconfitta alla finale di Miss Mondo dall’amica-rivale Miss Giamaica, ha fatto il giro dei social. Mentre la vincitrice Toni-Ann Singh, Miss Giamaica, è rimasta impietrita quando la conduttrice ha pronunciato il suo nome accostato alle parole Miss-World, Miss Nigeria Nyekachi Douglas, 21 anni per un metro e 84 di altezza e 47 di piede, di professione modella, è letteralmente impazzita di gioia.

La modella ha visto sfumare in un istante il sogno di una vita, ma in quel momento tutto è passato in secondo piano e l'unico pensiero è stato esultare per la rivale giamaicana. Subito dopo la proclamazione Miss Nigeria ha iniziato a saltellare e a strillare.

















Poi si è avvicinata alla sua amica-rivale e urlarle in faccia parole di giubilo, mentre Miss Mondo si copriva il viso con le mani tanto l'incredulità e l'emozione. Douglas non si è trattenuta quando ha sentito pronunciare il nome della vincitrice, la giamaicana Toni-Ann Singh e la sua reazione è diventata virale. Sui social, infatti, sono stati tantissimi i commenti, le gif e i meme pubblicati poco dopo l'incoronazione di Miss Mondo.















"Tutti vorrebbero avere come amica Miss Nigeria", "L'amica migliore", "Dovremmo imparare da queste donne, Amo la loro energia", "Dio benedica la signorina Nigeria. Lei merita molto di più". La vittoria di Singh significa che per la prima volta nella storia le detentrici delle corona di Miss USA, Miss Teen USA, Miss America, Miss Universo e Miss Mondo sono ragazze nere.









La 23enne è una studentessa che vuole diventare medico. “A quella bambina di St. Thomas, in Giamaica e a tutte le ragazze di tutto il mondo dico: per favore, credi in te stessa. Sappi che sei degna e capace di realizzare i tuoi sogni. Questa corona non è mia ma tua. Hai uno scopo”, ha twittato la neo vincitrice.

