Coca Cola, rivoluzione! Dimenticate queste lattine: dal 2020 saranno così

Coca Cola, rivoluzione. A partire dai primi mesi del 2020, il colosso di Atlanta cambia gli imballaggi: addio alla plastica delle confezioni multiple di lattine di Coca Cola in Europa. Al loro posto un nuovo packaging in cartone che avrà una sorta di tettuccio per tenere unite le quattro lattine. La copertura si aggancia all’alluminio delle lattine con una clip, inoltre è presente una parte centrale che stabilizza l’intera confezione. Il packaging, riporta Il Fatto Alimentare, è stato chiamato KeelClip. Si tratta di un sistema costituito da una copertura superiore che si aggancia alle lattine (‘clip’) e una parte centrale che stabilizza tutta la confezione, come la chiglia di un’imbarcazione (in inglese ‘keel’, appunto). Entro la fine del 2021, il nuovo imballaggio si troverà in tutta Europa e riguarderà le confezioni da quattro e otto lattine; le confezioni più grandi verranno proposte con un altro packaging, ma sempre in cartone. (Continua dopo la foto)















La novità, come detto, sarà introdotta nei primi mesi del 2020 a partire da Irlanda, Paesi Bassi e Polonia. Poi Austria, Italia, Svizzera e Romania sempre nel corso dello stesso anno. “Il nuovo imballaggio – si legge nell’annuncio di Coca-Cola – non solo sostituisce la plastica, ma minimizza anche la quantità di cartone necessario”, e permetterà di evitare l’immissione sul mercato di 2 mila tonnellate di plastica l’anno, pari a 3 mila tonnellate di CO2. (Continua dopo la foto)











Coca Cola non è la prima azienda ad aver optato per questa ‘svolta green’. Nel 2017 la stessa Coca-Cola, che produce un numero pari a 100 miliardi di bottiglie l’anno, nel 2017 si era impegnata a utilizzare il 50% di plastica riciclata, il cosiddetto rPET, per le bottiglie entro il 2020; nel 2018 aveva annunciato l’intenzione di vendere solo confezioni riciclabili al 100% entro il 2025. (Continua dopo la foto)







Inoltre, per celebrare i 30 anni di attività di Banco Alimentare, che dal 1989 recupera e distribuisce in Italia le eccedenze alimentari, Coca Cola sarà al suo fianco con il progetto “Condividi la magia del Natale”. L’ormai iconico truck Coca-Cola porterà la magia in 5 città italiane (Milano, Verona, Roma, Napoli e Palermo) che ospiteranno il Coca Cola Christmas Village. ci sarà anche il Coca Cola Christmas Market, un mercatino solidale di gadget CocaCola il cui ricavato sarà interamente devoluto a Banco Alimentare.

