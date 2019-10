Elisabetta del Belgio compie 18 anni. La futura regina è cresciuta: le foto di famiglia

In Belgio si respira aria di festa. La principessa Elisabetta, primogenita di re Filippo e della regina Mathilde e legittima erede al trono del Belgio, ha compito 18 anni. Per l’occasione non soltanto è stato stampato un francobollo a lei dedicato con l’immagine della duchessa di Brabante, ma sono state organizzate ben due feste.

(Continua a leggere dopo la foto)

















(Continua a leggere dopo la foto)









(Continua a leggere dopo la foto)





Elisabetta Duchessa di Brabante, nasce il 25 ottobre 2001 ad Anderlecht ed essendo la maggiore dei figli di Re Filippo e della Regina Mathilde, è di fatto la legittima erede al trono belga (grazie all’abolizione della legge salica nel 1991 che prevedeva una successione al maschile) e il suo futuro è già scritto (diventerà dunque la prima Regina Sovrana dei Belgi al termine del regno di suo padre Filippo, al contrario delle altre Regine con il titolo di consorti ). Ha tre fratelli minori, Gabriele (nato il 20 agosto 2003), Emanuele (il 4 ottobre 2005) ed Eleonora (nata il 16 aprile 2008).

