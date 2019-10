Altro che risparmio! Kate Middleton, il dettaglio che fa infuriare tutti. Da lei non se lo aspettavano

Altro che sobrietà. Questa volta Kate Middleton l’ha combinata davvero grossa. E non parliamo di qualche ipotetica gaffe dichiarata su qualche giornale scandalistico, ma di un fatto acclarato. Qualche giorno fa infatti Kate ha presenziato ad un appuntamento pubblico in solitaria. La duchessa di Cambridge ha lasciato a casa William e i tre figli per far visita al National History Museum di Londra. Kate si sta preparando al tour in Pakistan con il marito, in programma dal 14 al 18 ottobre, ma questo non le ha impedito di trascorrere una mattinata al museo, nello specifico all’Angela Marmont Centre for UK Biodiversity.

Poi c'è da dirlo: in fatto di stile Kate Middleton non sbaglia un colpo e anche questa volta ha centrando in pieno l'outfit. In perfetto mood autunnale, la Middleton ha optato per ampi pantaloni verdi di Jigsaw, maglioncino borgogna firmato Warehouse, orecchini di diamanti a forma di foglia Asprey e décolleté con tacco spesso, fibbia e frange di Tod's.

















Eppure c'è qualcosa che non è andato giù ai tantissimi follower della duchessa: la Art Nouvelle Small Flap di Chanel. La borsetta, che Kate Middleton stringeva bene in mano, ha un costo di circa 3mila euro. I sudditi non hanno apprezzato molto questa scelta sopra le righe, soprattutto per Kate, di solito molto morigerata nei look.









In realtà la it-bag, prodotta dalla maison francese nel 2015, è già stata sfoggiata più volte dalla Middleton, che ne ha così sicuramente ammortizzato la spesa negli anni. C'è da dire anche che, almeno ultimamente, Kate pare avere una predilezione in fatto di abbigliamento per il made in Italy.







Lei che per quasi un decennio si è fatta portabandiera dei brand britannici, a differenza della cognata Meghan Markle che mette un po’ quello che le pare, alla fine ha ceduto al fascino delle creazioni di casa nostra. Non che negli anni non abbia dato segnali sull’interesse per le maison italiane, ha infatti sempre amato sfoggiare le pump Gianvito Rossi o le clutch Prada. Ora però si è buttata in toto sui vestiti.

