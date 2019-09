Charlotte Casiraghi, nuovo look: si presenta ‘così’ e ruba la scena a tutte

Prima il matrimonio con Dimitri Rassam (la cerimonia civile a Palazzo Grimaldi il 1 giugno e poi il 29, ma in assoluto riserbo, quella religiosa in Provenza), poi i dubbi sulla terza gravidanza (dopo Raphaël, nato nel 2013 dall’amore con l’attore Gad Elmaleh e il piccolo Baltazaar avuto dal marito) e ora il cambio look che incanta Parigi. Charlotte Casiraghi continua a far parlare di sé.

Le voci della dolce attesa sembrano essersi spente nonostante le foto esclusive di fine agosto scorso pubblicate dal settimanale Oggi lasciassero intravedere un pancino sospetto. Il presunto figlio di cui tanto si parlava sarebbe una novità in tutti i sensi per lei, che finora non ha mai partorito nelle vesti di moglie. Da Palazzo però non è arrivata alcuna conferma ufficiale e dai nuovi scatti, realizzati in occasione della Fashion week parigina, non c’è alcuna traccia di pancino. (Continua dopo la foto)









Charlotte Casiraghi ha preso parte alla sfilata di Saint Laurent e, ancora una volta, è riuscita a incantare tutti. E a dettare moda. Occhi puntati sul nuovo look, ovvero una frangetta spettinata accompagnata da onde imperfette e libere che, a dir la verità, aveva già sfoggiato al Toronto International Film Festival. Non è certo la sola ad aver ceduto a questo taglio: anche Michelle Hunziker lo ha fatto recentemente. (Continua dopo la foto)





Il nuovo taglio che si conferma tendenza di stagione e un outfit ‘aggressivo’ per i suoi standard che la dà un tocco ‘rock’ e la rende irresistibile. La figlia di Carolina di Monaco ha rubato la scena a tutte con una mise total black, ovvero una minigonna in pelle indossata senza calze che esalta le sue gambe super toniche, slanciate anche dai tacchi altissimi delle décolleté. (Continua dopo le foto)







Ancora: il look è completato da una t-shirt e un maxi blazer, sempre neri, make up naturale e smalto nero. Si è presentata così, da sola, senza marito e figli, alla sfilata di Saint Laurent, che è uno dei suoi brand preferiti. Non a caso lo ha scelto al Festival di Cannes e soprattutto alle sue nozze con Dimitri Rassam, lo scorso giugno.

Ilaria D’Amico e l’imprevisto col piccolo Leopoldo Mattia. E Buffon non c’è…