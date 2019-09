Meghan Markle, Harry e il piccolo Archie sono atterrati in Sud Africa, dove li attende un tour di circa 10 giorni dove, come riporta la BBC, appena arrivati, visiteranno un sobborgo di Città del Capo, un quartiere periferico dell’area metropolitana in cui vivono storicamente solo persone di colore, com’era previsto in base all’apartheid. Harry, da solo, visiterà poi Malawi, Botswana e Angola, mentre Meghan resterà in Sudafrica ad attendere a Johannesburg il suo ritorno, per il rientro a Londra.

I duchi di Sussex sono volati in Africa con un aereo di linea, dopo le polemiche sui jet privati, e questo viaggio ha un significato speciale, perché è il primo in assoluto per il loro bambino, che è nato il 6 maggio scorso. Anche il suo cuginetto Baby George, il primogenito di William e Kate Middleton aveva pochi mesi quando accompagnò i genitori in un tour intercontinentale, in quel caso in Australia.









Era dallo scorso luglio che non uscivano foto del piccolo Archie e, inutile aggiungerlo, quando Baby Sussex è sceso dall'aereo in braccio a mamma Meghan i due sono stati investiti da una lunga serie di flash dei fotografi. E quanto è cresciuto! Negli scatti, rimbalzati presto ovunque in rete, si vede il piccolo indossare una tutina blu e un cappellino bianco di lana con pon-pon che è stato riconosciuto a colpo d'occhio.





Quel cappellino è infatti "curiosamente" identico a quello indossato da papà Harry da bambino. Correva il 1985 quando fu scattata la foto di Lady Diana che scende da un aereo tenendo in braccio il piccolo Harry al suo primo viaggio ufficiale, esattamente come Archie, in Africa. Chissà, forse quello che oggi indossa Baby Sussex è proprio lo stesso cappellino che per tutti questi anni è stato conservato. O forse è solo l'ennesimo modo di Meghan per omaggiare la compianta principessa del Galles.







In ogni caso, Archie è il vero protagonista di questo viaggio e “Mostrarlo al pubblico potrebbe cambiare le cose per i Sussex”, ha detto, per esempio, l’esperta reale Ingrid Seward a Vanity Fair Usa. Ma. come scrive Io Donna i genitori e probabilmente il resto della famiglia reale non sono proprio d’accordo. Non va dimenticato che il piccolo ha solo 5 mesi e infatti non parteciperà agli eventi previsti a Cape Town, ma aspetterà a casa con la tata.

