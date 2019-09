Kate Middleton incinta del quarto figlio, il gossip è diventato inarrestabile. Sono giorni che non si parla d’altro. È partito tutto dalle immagini della duchessa che accompagna i figli, George e Charlotte, a scuola. Nelle foto Kate ha sfoggiato nuovo taglio e nuova tinta. Dettagli che non sono sfuggiti. Soprattutto perché sintomatici di una nuova gravidanza, a detta dell’esperta di reali Aranzazu Santos López.

“Guardate le immagini del primo giorno di scuola dei principini, si vede subito che i capelli di Kate hanno un’aria nuova – ha spiegato l’esperta all’Express – Non sappiamo ancora se si tratti di schiariture o di una colorazione, ma sono più chiari, un biondo scuro per intenderci. Ogni volta che la Duchessa di Cambridge cambia look, dopo pochi giorni arriva l’annuncio che è incinta”. Ma non è finita certo qui. Il rumor sulla quarta dolce attesa si è fatto più prepotente dopo le rivelazioni che la piccola Charlotte avrebbe fatto a una compagna di scuola. (Continua dopo la foto)









La principessina, che ha cominciato a frequentare da qualche giorno la Thomas’s Battersea school, avrebbe raccontato a un’amichetta che la mamma è in dolce attesa e una delle insegnanti lì presente ha poi raccontato il ‘segreto’. “Mummy is having another girl”, ovvero “Mamma aspetta un’altra bambina”, queste le parole testuali uscite dalla bocca di Charlotte, che avrebbe svelato così anche il sesso. (Continua dopo la foto)





Adesso l’ultima uscita pubblica della Middleton ha innescato altri dubbi, nonostante non sia ancora arrivata alcuna conferma da parte della famiglia reale. La duchessa ha fatto visita alla Sunshine House Children di Londra e per l’occasione ha scelto un outfit che, a detta di molti, svelerebbe il pancino sospetto. Il look: Kate ha optato per una camicetta nera a pois bianchi e, soprattutto, pantaloni a vita alta che, scrive Oggi che pubblica anche le foto, non nascondono le sue rotondità. (Continua dopo le foto)







C’è anche da dire che le tre gravidanze passate hanno dato parecchi problemi di salute a Kate Middleton, che ha quindi trascorso diverso tempo a letto, senza presenziare agli impegni ufficiali. Ma vero è che ogni gravidanza è diversa dall’altra e nessuno può dire se la duchessa ha finalmente superato i suoi problemi di salute o se, invece, quella rotondità è e resta solo un sospetto. I gossip, intanto, nascono di giorno in giorno ma per avere certezze non resta che aspettare.

