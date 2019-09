Le voci sulla quarta gravidanza di Kate Middleton si fanno sempre più insistenti. Nei giorni scorsi alcuni utenti sui social network avevano supposto la nuova dolce attesa perché la duchessa è solita cambiare acconciatura all’inizio di ogni gestazione. E infatti, per il primo giorno di scuola della Principessa Charlotte, ha sfoggiato nuovo taglio e nuova tinta. L’esperta di reali Aranzazu Santos López ha parlato all’Express.

“Guardate le immagini del primo giorno di scuola dei principini, si vede subito che i capelli di Kate hanno un’aria nuova – ha spiegato l’esperta – Non sappiamo ancora se si tratti di schiariture o di una colorazione, ma sono più chiari, un biondo scuro per intenderci. Ogni volta che la Duchessa di Cambridge cambia look, dopo pochi giorni arriva l’annuncio che è incinta”. Non solo. La piccola Charlotte avrebbe spiattellato il segreto a scuola parlando con un’amichetta. (Continua dopo la foto)









La principessina, che ha cominciato a frequentare da qualche giorno la Thomas’s Battersea school, avrebbe raccontato a una compagna che la mamma è in dolce attesa e una delle insegnanti lì presente ha poi raccontato tutto. “Mummy is having another girl”, ovvero “Mamma aspetta un’altra bambina”, queste le parole testuali uscite dalla bocca di Charlotte, che avrebbe svelato così anche il sesso. (Continua dopo la foto)





Ma non è finita qua perché, stando al gossip, un’altra gravidanza “reale” potrebbe presto essere annunciata dalla royal family. Anzi, due. E le presunte future mamme sarebbero Meghan Markle ed Eugenie di York. L’ipotesi viene lanciata dall’Express. Per quanto riguarda Meghan, vero è che dopo aver dato alla luce Archie con Harry aveva precisato: “Non ci fermeremo qui”. E poi, durante la sua gestazione, molte testate avevano puntato l’attenzione sui rischi della sua “gravidanza geriatrica”. (Continua dopo la foto)







Dunque c’è chi ritiene che l’ex attrice voglia bruciare le tappe per quanto riguarda la prole. E, ancora, non è sfuggito il fisico dolcemente arrotondato che la duchessa di Sussex mostra nelle sue ultime apparizioni pubbliche. Poi Eugenie, che un anno fa ha sposato Jack Brooksbank: non si fa vedere in pubblico da un po’ e già a inizio estate sfoggiava un pancino sospetto. Per i bookmaker britannici le tre gravidanze contemporanee sono più plausibili che mai. La sola gravidanza di Eugenie è data a 13/8, le eventuali gravidanze singole di Kate e Meghan sono date rispettivamente a 1/2 e a 4/7.

