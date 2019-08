Tra siti e quotidiani ha fatto subito il giro del mondo la vicenda che vede protagonisti Baby George e Lara Spencer. Il primo è il figlio di William d’Inghilterra e Kate Middleton, 6 anni; la seconda la co-conduttrice di Good Morning America, In trasmissione, che va in onda in diretta, si parlava del programma scolastico del piccolo George che, a partire dal prossimo anno, studierà anche danza classica tra le discipline.

E la Spencer, senza riuscire a celare il tono ironico, ha usato queste parole in studio per commentare il programma di studi dell’erede al trono: “Il futuro re d’Inghilterra studierà religione, informatica, poesia e balletto, tra le altre cose”. Ma non è finita perché poi ha concluso, scatenando le risate del pubblico in studio: “Il principe William dice che George ama il balletto. Vedremo quanto durerà”. (Continua dopo la foto)









Un’uscita che non è passata inosservata e che ha subito ‘scatenato’ anche diversi ballerini. Molti sono infatti intervenuti sulla questione per rispondere alla Spencer a difesa del piccolo George e di tutti i bambini che cominciano a studiare danza classica. Tra gli altri, è sceso in campo anche Roberto Bolle, il primo ballerino al mondo a essere contemporaneamente Étoile del Teatro alla Scala di Milano e Principal Dancer dell’American Ballet Theatre di New York. (Continua dopo la foto)





Bolle si è scagliato contro la giornalista e co-conduttrice di Good Morning America a mezzo social, con un video che ripropone le dichiarazioni della Spencer e questo commento: “Mi piacerebbe davvero sapere se trovate quanto accaduto divertente o inappropriato. In qualità di ballerino maschio, mi spiace che Lara Spencer abbia permesso tutto ciò. È già difficile per i ballerini crescere tra le prese in giro”. (Continua dopo foto e post)







Le parole di Roberto Bolle hanno raccolto migliaia di like e di commenti a sostegno, tanto che la protagonista della gaffe si è sentita in dovere di scusarsi non solo con Baby George, ma anche con coloro che si sono sentiti coinvolti da quanto andato in onda a Good Morning America; “Le mie sincere scuse per un commento insensibile che ho fatto ieri nelle notizie pop – ha scritto su Instagram Lara Spencer – Dal balletto a tutto ciò che si desidera esplorare nella vita, dico fatelo. Credo pienamente che dovremmo essere tutti liberi di perseguire le nostre passioni. Vai a scalare la tua montagna e adora ogni minuto”.

Kate Middleton, gossip bomba: la duchessa ha un cugino vip (che è più famoso di lei)