Ci avviniamo sempre di più all’anniversario della morte di Lady Diana. Il 31 agosto, infatti, saranno ventidue anni che la Spencer non c’è più, rimasta vittima di quel drammatico incidente della notte di Parigi. Ogni giorno però la sua storia si arricchisce di particolari inquietanti, di storie mai raccontate, di rivelazioni scottanti. Stavolta però i dettagli sono addirittura da brividi: ci sarebbe infatti un bambino di quattro anni che afferma di essere la sua reincarnazione.

Lo riportano direttamente i suoi genitori, David e Lisa Campbell. Una famiglia molto in vista, poiché lui è un celebre conduttore australiano. La storia è stata raccontata ai giornali, dove si legge come il piccolo sia stato già sottoposto ad alcuni test, atti a verificare quanto da lui sostenuto. I risultati sono incredibilmente sconvolgenti: Billy conoscerebbe in maniera perfetta la vita di Lady Diana, anche nelle sue componenti più personali e private. Continua a leggere dopo la foto.









Billy infatti ha solo quattro anni, ma ricorda a memoria episodi lontanissimi, risalenti ad almeno una ventina d’anni prima che lui nascesse. Ed è in grado addirittura di parlare dell’incidente del 31 agosto 1997, nel tunnel del Pont de l’Alma: “Qui ci sono io come una principessa. Poi un giorno arrivarono le sirene e io non ero più una principessa”. La storia però diventa più misteriosa quando David Campbell racconta, in esclusiva al Sun, di come fu scoperta questa particolare attitudine: “Tutto è iniziato quando qualcuno ha dato a mia moglie Lisa una cartolina di Lady D”. Continua a leggere dopo la foto.





“Billy, che all’epoca aveva due anni – continua a raccontare il padre – la indicò e disse: “Guarda, sono io quando ero una principessa””. Da quel momento niente è stato più come prima, perché il bimbo ha iniziato a parlare della vita di corte, rivelando anche dettagli particolarissimi, riconoscendo luoghi e spazi, come il Castello di Balmoral, residenza prediletta da Lady D. Ma il racconto più inquietante è quello su un particolare privato della vita della principessa. Continua a leggere dopo la foto.





Quando gli hanno chiesto: “Chi altro c’era nella tua famiglia quando eri una principessa?”, Billy avrebbe risposto: “Ho fratelli e sorelle, anche un fratello che si chiama John”. Si tratta del fratello morto dopo poche ore dal parto, prima che la Spencer nascesse. “Potrebbe davvero essere l’essenza reincarnata della Principessa del popolo?” si chiede il padre su un magazine australiano. Il dubbio, adesso, rimane.

