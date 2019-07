Lady Diana oggi avrebbe 58 anni: il gesto ‘segreto’ di Harry per la sua mamma

Primo luglio 2019: oggi Lady Diana compirebbe 58 anni. La “principessa triste”, deceduta in un tremendo incidente stradale a Parigi, era nata nel 1961 a Sandringham, Regno Unito. Chissà come avrebbe festeggiato il suo compleanno. Probabilmente in questa giornata di festa avrebbe approfittato per trascorrere del tempo con il piccolo Archie, il figlio di Harry e Meghan Markle nato il 6 maggio scorso, e ovviamente anche con gli altri suoi nipotini, George, Charlotte e Louis, i tre figli di William e Kate Middleton.

Non c'è da dubitare che oggi i suoi figli, all'epoca della tragedia, avvenuta il 31 agosto 1997, erano solo dei bambini e oggi rispettivamente duca di Cambridge e duca di Sussex, avranno pensato a lei. Ma in privato. Nessuna cerimonia ufficiale, infatti, in programma nel giorno in cui Diana avrebbe spento 58 candeline e anche sulle pagine social di William e Harry non compare alcun ricordo della madre prematuramente scomparsa ormai 22 anni fa.









Sul profilo Twitter di William, duca di Cambridge, oggi si celebra un'altra ricorrenza: il Canada Day. Mentre sulla pagina Instagram di Harry, duca di Sussex e da pochi mesi papà, ecco delle nuove foto con la moglie Meghan. A proposito: Lady D rivive ogni giorno anche nelle nuore che non ha mai avuto il piacere di conoscere. Meghan e Kate si ispirano al suo stile e non di rado sfoggiano gioielli a lei appartenuti.





William e Harry erano legatissimi alla loro mamma ma tra i due quello che più ne parla pubblicamente è il secondo. Ed è a lei, infatti, che sembra ispirarsi nelle sue attività benefiche. Ma da Lady D Harry ha ereditato anche il modo di relazionarsi ai sudditi e tra questi in particolare ai bambini, arrivando dritto al cuore delle persone. Da qui il gesto che ricorda tanto la principessa.







Come si legge sul sito DiLei, c’è una cosa che faceva Lady Diana e che ora fa suo figlio Harry durante gli eventi pubblici: quando si rivolge ai bambini, rivela l’esperto di Corte Ken Lennox al Daily Mail, si inginocchia per poter parlare con loro guardandoli negli occhi. “Diana era una trendsetter a Corte. Prima di lei ci si limitava a guardare in basso, quando i Reali avevano a che fare coi piccoli”. Un gesto, questo, che stanno facendo proprio anche William e Kate.

