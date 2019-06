A ogni foto, video, immagine social o del red carpet si stenta a credere che Naomi Campbell abbia 49 anni compiuti. La Venera nera e super top model che ancora regna sulle passerelle internazionali è stata recentemente ospite di Dan Wootton al talk show britannico “Lorraine” e ha parlato al pubblico della sua dieta. Una dieta decisamente sui generis, come osserva Il Giornale.

Naomi ha svelato di seguire un regime alimentare vegetariano e dichiarato anche di poter restare senza cibo anche per più di un giorno, ma senza patire la fame. "Mangio quando mi sento di farlo. Non muoio certo di fame. Se mi sento di fare un giorno intero di digiuno, lo faccio bevendo solo succhi o acqua. Dipende da come mi sento", ha spiegato la Campbell, che ha portato la dieta del "digiuno intermittente", molto in voga e altrettanto criticata, a un livello superiore.









L'Intermitting fasting prevede infatti 14 ore di digiuno e Naomi sembra riuscire in un'impresa "da fachiro", restando un giorno intero senza cibo: "Durante l'estate spesso non mangio e bevo dei succhi, fa troppo caldo. Ma non è mai una cosa programmata, può capitare un giorno o anche due giorni a settimana. Dipende solo da quando mi sento di farlo". Insomma, la Campbell, che ha sottolineato di non seguire uno schema predefinito, riesce a non mangiare anche per più di un giorno.





Icona di bellezza a livello mondiale, soprattutto negli anni '90, quando è esplosa la sua carriera di modella, non è nuova a regimi alimentari "alternativi". Nel 2010 ha raccontato ad Oprah Winfrey di seguire la "Master Cleanse", una dieta depurativa che non prevede cibo solido ma solo una limonata con pepe di cayenna e sciroppo d'acero, un bicchiere d'acqua e sale e una tisana lassativa.







Si tratta di una dieta a dir poco ferrea. E Naomi, che a maggio 2020 soffierà su 50 candeline, ha dichiarato di averla seguito per un massimo di 18 giorni: “Sono riuscita a portarla avanti per 18 giorni, ma si tratta di una dieta che va bene solo per depurare l’organismo una volta ogni tanto”.

