Prima era “l’amica glamour di Kate Middleton”, ora è “la nuova Camilla” per i tabloid britannici. Un soprannome che fa riferimento al super gossip che nelle ultime settimane sta diventando popolarissimo: quello che vorrebbe Rose Hanbury molto vicina, troppo, a William. In prima fila al Royal wedding, sempre presente agli eventi di corte, Rose è ritenuta come la principale responsabile della crisi che starebbero attraversando il Duca e la Duchessa di Cambridge. Trentacinque anni, un passato da modella e un’esperienza in campo politico come ricercatrice per l’ex ministro dell’educazione Micheal Gove, nel Regno Unito Rose è anche nota come socialite.

Nel 2009 ha sposato David Rocksavage, marchese di Cholmondeley, dal cui ha avuto tre figli ma il matrimonio sarebbe ormai al capolinea, visto che la Hanbury è stata vista al banchetto in onore di Donald Trump a Buckingham Palace senza fede al dito. Motivo per cui le voci di una possibile relazione tra lei e William si sono scatenate. (Continua dopo la foto)









È stato allora che la parola “crisi” è tornata a farsi strada, con i tabloid che arrivano persino a parlare della regina Elisabetta che starebbe facendo di tutto per scongiurare il divorzio, come riporta Repubblica. Ma va sottolineato che al momento su queste voci pesantissime la casa reale non è ancora intervenuta. Eppure era solo il 2016 quando Rose si faceva fotografare vicino a Kate e veniva descritta come una delle sue più fidate confidenti. (Continua dopo la foto)





Ma è vero che lo scorso 3 giugno, durante il banchetto organizzato per Trump a Buckingham Palace, la marchesa sedeva a distanza di sicurezza dal tavolo reale. E poi l’aria di crisi nera col marito e la fede mancante al dito di Rose durante la cena di Stato. Ancora: altre voci dicono che la coppia sarebbe stata allontanata dai duchi e che in particolare Kate avrebbe chiesto di tenere l’ex modella fuori dalla sua cerchia. (Continua dopo le foto)







Va da sé che gli esperti di cronaca rosa hanno fiutato il “gossip perfetto”. E che Rose, che si è vestita di bianco candido come Kate Middleton alla cena a Buckingham Palace sarebbe la “Camilla di William”. Ma possibile che l’unione dei duchi sia davvero minata da un’amica (a quanto pare ora ex) di Kate? Di sicuro, visti i presupposti, c’è che sentiremo parlare ancora di Rose Hanbury.

