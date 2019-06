Dicono che Sacha, il primogenito di Andrea Casiraghi e Tatiana Santo Domingo, abbia l’impronta dei Casiraghi. Classe 2013 e all’anagrafe Alexandre Andrea Stefano ma soprannominato Sacha, incantava tutti già da piccolissimo, nelle foto in braccio al papà o a nonna Carolina e con le mise da perfetto principino.

Biondissimo e con lo sguardo vispo, è nato a Londra il 21 marzo 2013 ed è stato battezzato l'anno successivo, in occasione delle nozze religiose dei genitori che, dopo il rito civile, il primo febbraio si sono giurati amore eterno a Gstaad, nell'antica chiesa romanica di Saint-Nicolas a Rougemont e poi festeggiato con un gran ballo all'hotel Palace. Oggi Sacha ha 6 anni compiuti ed è un amore di bambino. È il fratello più grandi di India, che è nata nel 2015 e di Maximilian Rainer, classe 2018. Ma stando al gossip, mamma Tatiana potrebbe essere incinta e aspettare perciò il quarto figlio da Andrea.









Tutta la famiglia, che è riservatissima, vive a Londra e non si vede spesso nel Principato di Monaco. Rarissime, poi, le immagini di Sacha e i suoi fratellini: Andrea e Tatiana sono veramente molto gelosi della loro privacy. Ma il settimanale Oggi ha pizzicato tutti e cinque mentre scendono dall'elicottero atterrato nel Principato. Non potevano certo mancare al matrimonio di Charlotte, la sorella di Andrea, e Dimitri Rassam.





Così, da Londra dove vivono, ecco arrivare il primogenito di Carolina di Monaco e il compianto Stefano Casiraghi con la sua numerosa famiglia. La moglie Tatiana sfoggia il consueto stile bohème chic, ovvero una giacca etnica sopra jeans e maglietta a righe, e tiene in braccio il piccolo Maximilian che ha compiuto un anno il 19 aprile scorso e per mano prende la secondogenita India.







Il più grande, Sacha, che come detto ha proprio l’impronta dei Casiraghi, segue passo passo il papà ed è impegnato a tapparsi le orecchie per il frastuono dell’elicottero. A guidare tutta la tribù c’è Andrea, che ha sempre avuto fascino da vendere, che ha anche il compito di occuparsi dei due cagnolini di famiglia. Famiglia che, come detto, potrebbe presto allargarsi. Il sospetto della gravidanza – la quarta – di Tatiana è nato durante il Gran Premio di Monaco, dove dal vestito bianco e rosso sembrava mostrare le tipiche rotondità tipiche di chi è in dolce attesa. Per ora, in ogni caso, non ci sono conferme.

